З початку 2024 року до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів Львівщина спрямувала майже 58 млрд гривень податкових платежів

Упродовж січня-серпня 2024 року Головним управлінням ДПС у Львівській області зібрано до зведеного бюджету 39,7 млрд гривень податкових платежів. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

За інформацією очільника, за вісім місяців цього року до загального фонду державного бюджету України платники Львівщини спрямували 20,6 млрд гривень податків, зборів, інших обов’язкових платежів. У порівнянні з січнем-серпнем 2023 року збір платежів до загального фонду Державного бюджету збільшився на 23,9% або на 3,97 млрд гривень.

Місцеві бюджети Львівщини за вісім місяців поповнилися на понад 19 млрд гривень.

Державні цільові фонди впродовж восьми місяців 2024 року отримали майже 18,3 млрд грн, що на 1,3 млрд грн, або на 7,8% більше, ніж у січні-серпні 2023 року.



Трудовий договір регулює відносини між працівником та роботодавцем

Трудовий договір – це документ, який визначає права і обов’язки працівника і роботодавця, умови праці, заробітну плату, термін дії, порядок зміни і розірвання.

У Головному управлінні ДПС у Львівській області зазначають, що трудовий договір може бути укладений у письмовій формі і підписаний обома сторонами або оформлений шляхом видання наказу про прийняття працівника на роботу. Трудовий договір може бути строковим або безстроковим, з повним або неповним робочим часом, основним або за сумісництвом залежно від характеру роботи і бажання сторін.



До місцевих бюджетів Львівщини надійшло понад 56 млн гривень по платі за ліцензії

В управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що впродовж січня-серпня 2024 року надходження до місцевих бюджетів по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, склали 56,49 млн гривень. Ці надходження становлять 124,8 відс. доведеного завдання (додатково надійшло 11,24 млн грн), та на 6,31 млн грн або на 12,6 відс. більші в порівнянні з минулим роком.

У серпні 2024 року надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 7,83 млн грн, або 159,6 відс. доведеного завдання (додатково надійшло 2,92 млн грн), та на 2,24 млн грн або на 40,1 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Про відмову продавця видати фіскальний чек можна повідомляти 24/7 через чат-бот «StopViolationBot»

У Головному управлінні ДПС у Львівській області нагадали, що через чат-бот «StopViolationBot» у месенджері Telegram кожен споживач може повідомити про відмову продавця видати фіскальний чек.

Тобто, в будь-який час доби та в будь-якому місці перейдіть за посиланням https://t.me/StopOverpriceBot и та поінформуйте податкову службу про:

- незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;

- відмову у розрахунку банківською карткою;

- завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби;

- неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;

- здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.

Отриману через чат-бот «StopViolationBot» інформацію про можливі порушення законодавства працівники податкової служби досліджують та перевіряють, а у випадку підтвердження наданої інформації вживають відповідні заходи реагування, зокрема, перевірки.



Новації законодавства: з 1 вересня 2024 року встановлено нові ставки акцизного податку

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 вересня 2024 року, у зв’язку з набранням чинності Законом України від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку» (далі – Закон № 3878), який опубліковано у газеті «Голос України» від 01.09.2024, застосовуються нові ставки акцизного податку на бензин, газойлі (дизельне пальне), скраплений газ, та паливо моторне альтернативне.

Так, з 1 вересня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно встановлено наступні ставки акцизного податку:

на бензини – 242,6 євро за 1000 літрів;

на газойлі (дизельне пальне) – 177,6 євро за 1000 літрів;

на скраплений газ – 148 єро за 1000 літрів;

на паливо моторне альтернативне – 184,08 євро за 1000 літрів.

Крім того, змінами, внесеними Законом № 3878 до Податкового кодексу, передбачено:

доповнення пункту 14.1 статті 14 ПКУ новим підпунктом 14.1.261 щодо визначення терміну «проміжні продукти» відповідно до Директиви № 92/83/ЄС від 19 жовтня 1992 року про гармонізацію структур акцизного збору на спирт та алкогольні напої;

зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 ПКУ в частині збільшення розміру ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр, які набирають чинності та починають діяти з 01 грудня 2024 року;

встановлення з 01 січня 2028 року нових розмірів ставок акцизного податку на пальне:

на бензини – 359 євро за 1000 літрів;

на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 літрів;

на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів;

на паливо моторне альтернативне – 272,4 євро за 1000 літрів.

Також викладено в новій редакції пункт 47 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо критеріїв, за якими у період дії воєнного стану в Україні, не є акцизним складом приміщення або територія з реалізації пального та доповнено зазначений підрозділ новим пунктом 48, згідно з яким встановлено графік щорічного збільшення ставок акцизного податку на пальне з 01.09.2024 по 31.12.2027 включно (протягом чотирьох років).

Крім того, з 01 січня 2025 року набувають чинності зміни стосовно уточнення термінів «загальна сума податкових зобов’язань з акцизного податку на сигарети» та «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет».



Фахівцями Золочівської ДПІ надано понад три тисячі адміністративних послуг

Надання якісних адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам є одним з пріоритетних напрямків роботи ДПІ. З початку року відвідувачам Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ надано 3150 адмінпослуг, з них 1409 в електронній формі. Серед основних послуг:

- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків - 1446 ;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків - 212;

- реєстрація реєстратора розрахункових операцій -38 ;

- реєстрація книги обліку розрахункових операцій - 93 та розрахункових книжок- 110.

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 643 та прийнято 188 заяв щодо реєстрації платника єдиного податку.

Крім цього, фахівцями ДПІ надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, реєстрація та застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді тощо.

Також з нагальними питаннями представники бізнесу та громадськості можуть звернутись до Головного управління ДПС у Львівській області за допомогою електронної скриньки Комунікаційної податкової платформи за адресою: lv.ikc@tax.gov.ua.



Роз’яснювальна робота із платниками податків

В Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ продовжується робота із роз’яснення платникам переваг та способів електронного звітування, зокрема через Електронний кабінет, або мобільний застосунок «Моя податкова». Податківці наголошують, що за допомогою цих сервісів в режимі реального часу громадяни та суб’єкти підприємницької діяльності можуть листуватися з ДПС, дізнатися про наявність чи відсутність податкового боргу, подати податкову звітність, переглянути повідомлення - рішення на сплату майнових податків.

Також, під час проведених зустрічей, звернуто увагу на необхідності застосування суб’єктами господарювання РРО чи ПРРО при здійсненні ними готівкових розрахунків, своєчасності та повноти сплати податкових платежів, дотримання вимог трудового законодавства та інше.



Переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом, податковий борг та реквізити для його сплати можна в приватній частині Електронного кабінету

Золочівська ДПІ звертає увагу на необхідність дотримання платниками податків вимог чинного законодавства стосовно забезпечення повноти та своєчасності сплати податків, зборів і платежів, єдиного соціального внеску, та вжиття заходів з погашення наявної у суб’єктів господарювання заборгованості.

Додатково інформуємо, що переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом, у т. ч. податковий борг та реквізити для його сплати, можна скориставшись меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету та у мобільному застосунку «Моя податкова», вкладка «Переглянути про стан розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги».



Про порядок реєстрації ПРРО

Золочівська ДПІ нагадує, що правові відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних РРО (ПРРО) регулюються Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Дія Закону поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Реєстрація та застосування ПРРО здійснюється відповідно до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, розробленому відповідно до статті 7 Закону та затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317, згідно з яким реєстрація ПРРО та обмін документами між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу здійснюється виключно на підставі електронних документів з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів.

Згідно з пунктами 1 та 2 розділу ІІ Порядку до Реєстру вносяться дані про ПРРО, а також відомості про суб’єктів господарювання та їхні господарські одиниці, де застосовуються такі ПРРО, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими ПРРО.

Порядок реєстрації ПРРО встановлено розділом ІІ Порядку.

Реєстрація ПРРО згідно з п. 3 розділу ІІ Порядку проводиться на підставі заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F1316602).

Відповідно до пункту 5 розділу ІІ Порядку у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.

Суб’єкт господарювання, який зареєстрував ПРРО, подає Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за формою J/F1391801 з інформацією про ідентифікатор ключа з сертифікату, який використовується для підпису, щодо того працівника, якому надані повноваження проводити розрахункові операції.

Кожен касир засвідчує проведення розрахункових операцій та передачу даних до фіскального сервера власним електронним підписом.

ПРРО згідно з пунктом 2 розділу IV Порядку може застосовуватись лише в тій господарській одиниці, дані про яку внесені до Реєстру щодо такого ПРРО.

Інформаційна підтримка суб’єктам господарювання, які використовують/мають намір використовувати ПРРО, надається у центрах обслуговування платників, Інформаційно-довідковим департаментом ДПС.



Нарахування сум для сплати за землю можна перевірити самостійно в Електронному кабінеті

Золочівська ДПІ інформує, що відповідно до п.п.14.1.72 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу земельний податок – це обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки) відповідно до п. 286.5 ст. 286 ПКУ та надсилають платникам повідомлення-рішення до 1 липня поточного року, разом із детальним розрахунком суми плати за землю.

Фізичні особи з використанням кваліфікованого електронного підпису мають можливість переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення щодо сум нарахованих їм податкових зобов’язань з плати за землю, в меню «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів або належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган, до якого звернувся платник плати за землю, проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення разом з детальним розрахунком суми податку. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

