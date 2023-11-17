Щодо забезпечення прав покупців на можливість здійснення розрахунків за придбані товари (послуги) у безготівковій формі

Державна податкова служба України інформує, що строки, до яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 року № 894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» (далі – Постанова).

Строки, визначені Постановою, впроваджуються поетапно, починаючи з 2023 року.

На сьогодні такий обов’язок встановлено для торговців, які провадять свою господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 5 тисяч жителів, та не поширюється на фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку першої групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Відповідно до статті 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі наявності у громадян інформації щодо ймовірних порушень суб’єктами господарювання вимог законодавства України, зокрема щодо незабезпечення можливості здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), вони можуть подати до ДПС звернення відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Свої звернення громадяни можуть викласти, надіславши їх:

на поштову адресу ДПС: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8 або адресу відповідного територіального органу ДПС;

через Контакт-центр ДПС за телефоном 0 800 501 007, послідовно натиснувши на інтерактивному голосовому автовідповідачі кнопки «5» та «2». (не потребує написання письмової скарги);

із використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку, надіславши на електронну поштову адресу zvernennya_dps@tax.gov.ua у вигляді сканованої копії чи фотокопії письмового звернення з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання або підписане кваліфікованим електронним підписом.

Також з 14 липня 2022 року ДПС створено новий сервіс для громадян, чат-бот «StopViolationBot» на базі месенджера Telegram, за допомогою якого будь-яка особа в будь-який час доби чи місці оперативно може проінформувати ДПС про відомі факти порушень законодавства.



У 2024 році платники Львівщини скерували понад 18 млрд гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Упродовж січня-липня 2024 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 18 296,3 млн грн, що на 1329,3 млн грн, або на 7,83% більше, ніж у січні-липні 2023 року. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.

У липні 2024 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 2 721,2 млн грн, що на 180,9 млн грн, або на 7,1% більше, ніж у липні 2023 року.



Про подання Звіту про контрольовані операції за оновленою формою

Головне управління ДПС у Львівській області інформує платників податків, що з 01.08.2024 подання Звітів про контрольовані операції здійснюється за новою формою.

Електронна форма Звіту про контрольовані операції доступна для завантаження на вебпорталі ДПС у розділі: Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів/Звіт про контрольовані операції (коди форми J014707, J0147107, J0147207).

Нагадуємо, що з 06.02.2024 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2023 № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2023 за № 2223/41279, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2023 № 725, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2023 за № 2281/41337 (далі – Наказ № 673).

Нагадуємо, що з 06.02.2024 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2023 № 673 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», яким внесено зміни до:

- форми Звіту про контрольовані операції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317, зокрема, її викладено в новій редакції;

- Порядку заповнення Звіту про контрольовані операції.

Інформацію про зміну форми Звіту про контрольовані операції розміщено 23 лютого 2024 року на вебпорталі ДПС у розділах:

- Головна/Законодавство/Податкове законодавство/Накази/Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (із змінами);

- Головна/Законодавство/Податки, збори, платежі/Загальнодержавні податки/Податок на прибуток підприємств/Форми звітності/Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (зі змінами);

- Головна/Законодавство/Електронні форми документів/Податок на прибуток підприємств/Звіт про контрольовані операції.



Податкову декларацію на податкову знижку за 2023 рік необхідно подати не пізніше 31 грудня поточного року

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

Заробітна плата – це основна та додаткова винагорода, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.

Відповідно до п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Кодексу до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Звертаємо увагу, копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого Кодексом.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Кодексу).

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до 31 грудня (включно), наступного за звітним, податкового року.



До місцевих бюджетів Львівщини надійшло 221,24 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами

Упродовж січня-липня 2024 року надходження до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 221,24 млн гривень. Це на 13,97 млн грн або на 6,7 відс. більше доведених завдань, та на 22,17 млн грн або на 11,1 відс. більше ніж торік.

Зокрема, у липні 2024 року надходження цього податку становлять 33,77 млн грн, що на 5,12 млн грн або на 16,8 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Скористатись правом на нарахування податкової знижки громадяни можуть впродовж усього 2024 року

В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо декларування податкової знижки, за участі в.о. начальника інспекції Ірини Лазорчик.

Під час спілкування з додзвонювачами посадовиця роз’яснила порядок складання і подання податкової декларації про майновий стан і доходи громадян з додатком (ф-3) для отримання права на податкову знижку, зауваживши, що тільки до 31 грудня 2024 року громадяни мають можливість надіслати податкову декларацію особисто, поштою або засобами електронного зв’язку через сервіс «Електронний кабінет» у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи». Крім того, податківиця порекомендувала використовувати безкоштовний мобільний застосунок «Моя податкова», який є простим і доступним інструментом для громадян шляхом його завантаження на мобільні телефони, пояснюючи, що в застосунку «Моя податкова» в розділі «Послуги» є змога подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки.

Також наголошено, що скористатися правом на податкову знижку можна за витратами, які мають підтверджуватись платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Cкористатись правом на нарахування податкової знижки громадяни можуть впродовж усього 2024 року.

На всі поставлені питання в ході «гарячої лінії» були надані роз’яснення в межах чинного законодавства.



Заповнюємо правильно реквізит "Призначення платежу"

Золочівска ДПІ нагадує, що з 01.12.2023 впроваджено використання надавачами платіжних послуг виключно структурованого формату реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Платники податків під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнюють такі поля:

«Код виду сплати»;

«Додаткова інформація запису».

У полі «Код виду сплати» платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками (додаток 1 до Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148.

У полі «Додаткова інформація запису» платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб’єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов’язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).

Приклади заповнення платниками податків обов’язкового реквізиту «Призначення платежу» платіжних інструкцій наведені у Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22.03.2023 № 148.



На якій системі оподаткування перебуває платник з моменту взяття на облік у контролюючому органі

Згідно з п. 1.3 розд. І Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають усі платники податків.

Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, у тому числі юридичних осіб – нерезидентів, які відкривають рахунки у банках України, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того чи іншого податку та збору.

Взяття на облік платників податків контролюючими органами здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, які проводяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються контролюючими органами. Обмін відомостями (запитами) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік/зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та інформаційними системами Центрального контролюючого органу - п. 3.1 розд. ІІІ Порядку № 1588.

З моменту взяття на облік згідно з Порядком №1588 платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

Скасування реєстрації ПРРО

Золочівська ДПІ повідомляє, що для скасування реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій необхідно подати Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F1316605) з позначкою «Скасування реєстрації».

Така заява подається за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків засобами Електронного кабінету чи засобами телекомунікацій.

Також скасувати реєстрацію ПРРО можна на підставі Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (ідентифікатор форми J/F1316701) з позначками «несправність» або «крадіжка пристрою чи компрометація ключа» шляхом виключення його з реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та закриття фіскального номера, який не підлягає використанню надалі.

В окремих випадках реєстрація ПРРО скасовується автоматично фіскальним сервером.



Роз`яснення законодавчих новацій на зустрічі в податковій

Працівники Золочівської ДПІ продовжують консультувати платників податків щодо новацій податкового законодавства.

Нещодавно в.о. начальника інспекції Ірина Лазорчик під час чергової зустрічі з представниками бізнес - спільноти акцентував увагу на повноті нарахування та сплати податкових платежів, правильності заповнення платіжних документів, легалізації трудових відносин та вимогах щодо застосування РРО/ПРРО. Також звернуто увагу на зміни до законодавства відповідно до Закону України від 23.02.2024 № 3603-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства"

Крім цього зазначено, що для оперативної комунікації з бізнесом у Головному управлінні ДПС у Львівській області діє комунікаційна податкова платформа (lv.ikc@tax.gov.ua). Також запропоновано користуватися Електронним кабінетом платника та мобільним застосунком «Моя податкова». На завершення зустрічі присутні отримали відповіді на задані запитання.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

