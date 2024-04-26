Шеринг копій цифрових документів за допомогою застосунку Дія

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що для Державної податкової служби на сьогодні пріоритетом залишається розвиток сервісної складової та цифровізація послуг для платників. Державна податкова служба бере активну участь у цифровій трансформації України. Саме тому всі ініціативи інших органів державної влади, які дозволяють полегшити платникам податків (громадянам) процес отримання послуг, завжди підтримуються.

Державною податковою службою України було забезпечено підключення інформаційно – комунікаційних систем ДПС до порталу Дія та розроблено програмне забезпечення, за допомогою якого посадовими особами ДПС під час надання адміністративних послуг (зокрема, під час проведення процедур реєстрації, внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а також під час видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, та відомостей з Державного реєстру) у Центрах обслуговування платників здійснюється отримання (шеринг) електронних копій цифрових документів.

Шеринг документів – це отримання копій цифрових документів у систему державного органу за допомогою застосунку Дія. Такі копії є у форматі pdf-файлів та поля з метаданими.

Користувач Дії може поділитися копіями таких документів:

- Біометричні паспорти: ID-картка, закордонний паспорт; довідка ВПО; свідоцтво про народження дитини; посвідчення водія; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Паспорти-книжечки зразка 1994 року та небіометричні закордонні паспорти, видані до 2015 року, не відображаються в Дії.

Як відбувається шеринг документів у територіальних органах ДПС?

Фізична особа – користувач Дії при особистому відвідуванні центру обслуговування платників ДПС, де отримується адміністративна послуга, може поділитися цифровою копією документа зі смартфона:

- Тисне на цифровий документ у застосунку Дія, щоб згенерувати штрихкод на зворотному боці картки документа.

- Співробітник територіального органу ДПС вносить в інформаційну систему ДПС 13-значний код, указаний під штрихкодом.

- Користувачу у застосунок Дія надходить запит на надання копій цифрових документів.

- Користувач підтверджує передачу копій Дія.Підписом.

- У разі успішного накладення підпису копії документів будуть надіслані в систему ДПС.

- Система ДПС отримує цифрові копії у форматі підписаного pdf та метаданих (json).

Чому це безпечно?

- Дані передаються лише в зашифрованому вигляді та можуть бути розшифровані (отже, прочитані та оброблені) лише тим органом, який їх запитав у користувача.

- Зашифрований пакет з даними надсилається на сервер органу лише після дозволу користувача, який він надає в застосунку Дія безпосередньо перед відправленням.

- Кожна цифрова копія документа містить інформацію про отримувача, його відділення та дату її формування.

- Органом забезпечується дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.







Розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами для платників

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.

У підрозділі «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» розміщені матеріали:

«Особливості застосування норм, визначених пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: застосування норми підпункту «ж» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266»;

«Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Підрозділ «Податок на доходи фізичних осіб» доповнено матеріалом «Податкова соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб».

У підрозділі «Плата за землю» розміщено матеріал «Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб».

Підрозділ «Трансфертне ціноутворення та міжнародне оподаткування» доповнено інформацією «ТОП – 10 помилок при заповненні Звіту про КІК».

У підрозділі «Перегляд рішень територіальних органів ДПС у встановленому законодавством порядку» додано матеріал «Аналіз причин, що слугували підставами для задоволення/залишення без задоволення скарг платників податків».

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.

Загалом на сьогодні розділ «Онлайн-навчання» містить понад 330 відео, текстових та презентаційних матеріалів.



Від початку року платники Львівщини перерахували до державного бюджету понад 7 млрд гривень податку на додану вартість

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що впродовж січня-липня 2024 року збір податку на додану вартість у Львівській області становив 7 065,8 млн гривень. А це понад 40 % від загальних надходжень до державного бюджету від Львівщини. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Порівняно зі січнем-липнем 2023 року надходження цього податку збільшилися на 37,3% або на 1 919,4 млн гривень.

Збір податку на додану вартість у липні 2024 року становив 992,8 млн грн, що в порівнянні з липнем 2023 року на 19% або на 160,9 млн грн більше.

Контакти гарячих ліній ГУ ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//

Комунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.ua

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Приєднатись до офіційного каналу ДПС у Львівській області Телеграм: https://t.me/tax_service_Lviv

Повідомити про порушення податкового законодавства можна за допомогою чат-бота «StopViolationBot».



Електронний кабінет: пошук фіскального чека

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу покупців, що на вебпорталі ДПС у розділі «Е-сервіси» функціонує пошуковий сервіс «Пошук фіскального чека», який розміщений за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.

Цей сервіс дозволяє здійснити пошук чека РРО/ПРРО, перевірити його справжність та сприяє припиненню незаконної діяльності окремих торгівців.



Щодо сплатити податку за землю

В управлінні оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області поінформували, як розраховують податок за землю і коли його треба сплатити.

Ставки плати за землю, який сплачується на відповідній території встановлюють органи місцевого самоврядування. Загалом ставка податку за земельні ділянки встановлюється у розмірі не більше як 3% їх нормативно-грошової оцінки (для земель загального користування – не більше як 1% їх нормативно грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше як 0,3% та не більше 1%). Тому сума нарахованого податку за землю залежить від нормативно – грошової оцінки і від розміру ставки, яку встановлюють органи місцевого самоврядування.

Податкові повідомлення-рішення надсилаються власникам земельних ділянок до 1 липня, а сплатити податок за землю необхідно впродовж 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення.



До якого контролюючого органу підприємець - платник єдиного податку подає податкову декларацію та сплачує ЄП у разі зміни податкової адреси, яка пов’язана зі зміною адміністративного району?

Золочівська ДПІ повідомляє, що згідно з п. 291.2 ст. 291 Податкового кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розд. XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси (п. 294.7 ст. 294 ПКУ).

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 ПКУ).

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (абзац перший п. 298.6 ст. 298 ПКУ).

Водночас, згідно з абзацом другим частини п’ятої ст. 78 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством, зокрема, місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Отже, у разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району підприємець – платник єдиного податку (першої – третьої груп):

подає Декларацію за новим місцезнаходженням;

сплачує єдиний податок за попереднім місцезнаходженням до закінчення поточного бюджетного року.



Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» в ДПІ

Днями в Золочівській ДПІ проведено черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо актуальних питань оподаткування, за участі в.о. начальниці інспекції Ірини Лазорчик.

Платники запитували про особливості застосування спрощеної системи оподаткування, реєстрації касових апаратів, отримання податкової знижки та інше.

На всі поставлені питання в ході сеансу «гарячої лінії» були надані роз’яснення в межах чинного законодавства.



Ви запитували – ми відповідаємо: в який термін подається податкова декларація платника єдиного податку разом з додаткам 1, у разі припинення підприємницької діяльності?

Золочівська ДПІ повідомляє, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим періодом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є (п. 49.2 ст. 49 ПКУ).

Згідно з п.п. 49.18.8 п. 49.18 ст. 49 ПКУ якщо платник податків ліквідується чи реорганізується (у тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду), декларація, зокрема, з місцевих податків і зборів може подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, до закінчення такого звітного періоду.

Податкова декларації платника єдиного податку - підприємця разом з додатками 1 і 2 подається востаннє за податковий (звітний) період, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, з наростаючим підсумком з початку року, в один із таких способів:

- в електронному вигляді за своєю податковою адресою, якщо електронний документообіг не припинився та кваліфікований електронний підпис є дійсним;

- на паперових носіях (особисто/уповноваженою на це особою або поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення) до контролюючого органу за місцем податкової адреси або до будь-якого діючого ЦОП. У рядку 4 «Найменування контролюючого органу, до якого подається звітність» Декларації зазначається контролюючий орган за місцем обліку платника єдиного податку.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу Декларацію у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу Декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Поряд з цим, якщо платник податків ліквідується (у тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду)), Декларація може подаватися за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації, до закінчення такого звітного періоду.



Податкова знижка – у смартфоні

Золочівська ДПІ нагадує, що мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат відповідного виду;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підписуйте та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

Долучайтесь та використовуйте нові податкові сервіси!



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

