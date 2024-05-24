Маєте податковий борг, недоїмку зі сплати єдиного внеску, заборг. з подат. плат. - відмовлять у наданні Довідки про відсутність заборгован. з платежів

Маєте податковий борг, недоїмку зі сплати єдиного внеску, заборгованість з податкових платежів - відмовлять у наданні Довідки про відсутність заборгованості з платежів

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що за наявності у платника за даними інформаційно-комунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі-Довідка). Лист вручається особисто платнику (його законному чи уповноваженому представникові) або надсилається платнику у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України. Відмова у наданні Довідки готується уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.



Податкова знижка – у смартфоні

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що мобільний застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги» надає можливість подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат відповідного виду;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підписуйте та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

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Зменшено терміни проведення документальних перевірок

З 16 березня 2024 року набув чинності Закон України від 23 лютого 2024 року №3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства».

З 1 липня 2024 року зменшено з 60 до 40 календарних днів максимальний загальний термін проведення перевірок, визначених у п. 200.10 та п. 200.11 ст. 200 Податкового кодексу, зокрема платників, які задекларували від’ємне значення з податку на додану вартість у сумі більше 100 тис. гривень.

Відповідно до п. 200.10 та п. 200.11 ст. 200 ПКУ контролюючий орган має право протягом 40 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі, якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку згідно з п.п. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу.



До уваги фізичних осіб – підприємців, які здійснюють продаж власновирощеної, відгодованої чи виготовленої продукції

Відповідно до порядку проведення розрахунків, визначеного розділом ІІ Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахунки за товари (послуги) із обов’язковим застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій та видачею споживачам розрахункових документів встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції.

Перелік умов, за яких застосування РРО/ПРРО є не обов’язковим, визначено статті 9 Закону № 265.

Однією з таких умов є право не застосовувати РРО/ПРРО та розрахункові книжки при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання.

Звертаємо увагу, що вказане право стосується лише підприємств, установ і організацій усіх форм власності, тобто юридичних осіб, і не розповсюджує свою дію на фізичних осіб – підприємців.

Враховуючи викладене, продаж власно вирощеної, відгодованої чи виготовленої продукції фізичними особами – підприємцями, незалежно від обраної системи оподаткування, за загальним правилом має здійснюватись із застосуванням РРО/ПРРО.



Актуальна інформація щодо застосування ПРРО – на вебпорталі ДПС

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Державною податковою службою України створено банер «Програмні РРО», який розміщений на офіційному вебпорталі ДПС Головна/БАНЕР/Програмні РРО (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ ).

Матеріали банеру містять актуальні нормативно-правові акти, які регулюють відносини у сфері реєстрації та застосування РРО/ПРРО, відповіді на поширені питання, що надходять до ДПС від користувачів РРО/ПРРО, презентаційні матеріали тощо. Також у банері є:

покрокові інструкції зі встановлення та налаштування ПРРО; відеоуроки щодо реєстрації ПРРО та відеоінструкція щодо Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців; роз’яснення та зразки документів для отримання кваліфікованих сертифікатів електронних печаток для програмних РРО; про Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг; отримання електронних довірчих послуг; пункти обслуговування; формування сертифікатів електронної печатки для програмних РРО юридичною особою які розміщені на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/БАНЕР/Програмні РРО/Електронні довірчі послуги (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/elektronni-dovirchi-poslugi/ ).

Довідково: за період з 01.06.2024 по 18.06.2024 року в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 765 ПРРО. Станом на 01.06.2024 року було зареєстровано 40551 ПРРО.



Строки сплати податку на нерухомість

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до п.п. 266.10.1. п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Також звертаємо увагу громадян, що на сайті ДПС України за посиланням tax.gov.ua розміщено калькулятор для розрахунку податку на майно (земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також ставки податку з розподілом по областях (в залежності від місця знаходження майна).

Він надає можливість фізособам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб.



Право на отримання податкової знижки за наслідками 2023 року слід використати до кінця цього року

Золочівська ДПІ нагадує, що згідно з визначенням, наведеним у п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги) - п.п. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 ПКУ.

Підстави для нарахування податкової знижки та її конкретні суми відображаються платником у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.



Про дотримання норм податкового законодавства наголосили в податковій

Фахівцями Золочівської ДПІ проведено зустріч з платниками щодо змін у податковому законодавстві та застосуванні електронних сервісів ДПС.

В ході заходу звернуто увагу на своєчасність та повноту сплати податкових платежів, погашення податкової заборгованості, обов’язковість застосування суб’єктами господарювання РРО чи ПРРО при здійсненні ними готівкових розрахунків, дотримання вимог трудового законодавства .

Надано консультації щодо заповнення податкової звітності, використовуючи Електронний кабінет платника та застосунок «Моя податкова».



Ви запитували – ми відповідаємо

В Золочівській ДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо застосування касових апаратів та змін у податковому законодавстві, за участі СДІ Ірини Лазорчик.

Питання додзвонювачів стосувалися особливостей застосування спрощеної системи оподаткування та реєстрації програмних РРО. Зазначено, що процедури реєстрації реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій встановлені порядками, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій». Форми для реєстрації ПРРО та інструкції щодо їх заповнення знаходяться на вебпорталі ДПС України (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/formi-prro/ )

Крім цього, були запитання щодо декларування податкової знижки за навчання.

Запропоновано скористатися Електронним кабінетом, або мобільним застосунком «Моя податкова». Термін подання декларації за 2023 рік для отримання податкової знижки – до 31 грудня 2024 року.



Які дії платника у разі несправності програмного реєстратора розрахункових операцій

У разі несправності програмного реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання необхідно встановити вид несправності та:

- якщо несправність пов’язана з порушенням роботи програмного забезпечення, то слід оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни;

- якщо виявлена несправність (пошкодження) самого пристрою - слід подати Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (J/F 1316701) (додаток 2 до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій) з позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати Заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (за ідентифікатором форми J/F 1316605) з позначкою про відновлення роботи;

- якщо пристрій викрадено/втрачено, - слід подати Повідомлення за ф. № 2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому випадку реєстрація викраденого/втраченого ПРРО скасовується. Для відновлення проведення розрахункових операцій необхідно зареєструвати новий ПРРО, якому у встановленому порядку буде присвоєно фіскальний номер.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області