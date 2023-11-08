Декларанти Львівщини відзвітували про 7,5 млрд грн доходів

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ГУ ДПС у Львівській області

Впродовж Деклараційної кампанії – 2024 декларанти Львівщини відзвітували про 7,5 мільярда гривень отриманих у 2023 році доходів.Очікуваний фінансовий ефект нинішньої деклараційної кампанії – сплата до бюджетів 210,8 млн гривень ПДФО і 31,6 млн гривень військового збору.«Декларуючи доходи, жителі Львівщини продемонстрували активну громадянську позицію та зробили вагомий внесок у бюджетну стабільність громад та обороноздатність держави», - про це зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Микола Никитюк.Нагадуємо, що громадяни, які ще не задекларували отримані доходи за 2023 рік, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити суму податкового зобов’язання до 30 липня 2024 року.Станом на травень 2024 року до податкової Львівщини звернулись 8 089 громадян для отримання податкової знижки за звітний 2023 рік. Сума до повернення становить 46,7 млн. гривень.В управлінні оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області нагадують, що платник податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається до 31 грудня (включно), наступного за звітним, податкового року.Так, за результатами 2023 року платники мають право скористатись податковою знижкою та подати річну податкову декларацію по 31 грудня 2024 року (включно).ГУ ДПС у Львівській області інформує, що на сьогодні сформовано та вже розпочато процес надсилання через Укрпошту податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) за 2023 рік.Поряд із цим платники мають можливість ознайомитись із нарахованою сумою податку без відвідування відділення Укрпошти шляхом перегляду власного кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua ) або додатку «Моя податкова».При отриманні податкового повідомлення-рішення, платник немає потреби оскаржувати рішення через суд чи до ДПС України, якщо не згідний із сумою нарахованого податку.Все уточнити можна набагато простіше, звернувшись до податкового органу за місцем реєстрації з оригіналами документів на право власності на нерухомість.У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і вручає йому нове податкове повідомлення-рішення.В управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Львівській області повідомили, що кількість реєстраторів розрахункових операцій на Львівщині зросла в 2,8 раза за останні три роки (на 01.05.2021 року на обліку перебувало 19814, на 01.01.2024 – 54083 РРО, на 01.05.2024 – 56381 РРО). При цьому відбулося значне зростання кількості зареєстрованих програмних РРО (далі – ПРРО) з 1844 на 01.05.2021 до 39757 на 01.05.2024 або майже в 22 рази. З початку 2024 року кількість ПРРО зросла на 2664 або на 7,2% (з 37093 до 39757 ПРРО).Станом на 01.05.2024 в ГУ ДПС у Львівській області на обліку перебувало 56381 РРО, з них ПРРО – 71 % від загальної кількості.У Головному управлінні ДПС у Львівській області інформують, що для того, щоб здійснювати листування з контролюючими органами через Електронний кабінет, платнику необхідно надіслати Заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет за формою:• J1391602 – для юридичних осіб;• F1391602 – для фізичних осіб.На сьогодні податкова служба пропонує десятки онлайн-сервісів, які спрощують взаємодію з органами ДПС та економлять час і ресурси платників податків. Більшість з них реалізовано в Електронному кабінеті: https://cabinet.tax.gov.ua/Детальна інформація про електронні сервіси доступна за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/elektronnyi-servisi/ГУ ДПС у Львівській області інформує, що на сьогодні сформовано та вже розпочато процес надсилання через Укрпошту податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок) за 2023 рік.Поряд із цим платники мають можливість ознайомитись із нарахованою сумою податку без відвідування відділення Укрпошти шляхом перегляду власного кабінету платника податків (https://cabinet.tax.gov.ua ) або додатку «Моя податкова».При отриманні податкового повідомлення-рішення, платник немає потреби оскаржувати рішення через суд чи до ДПС України, якщо не згідний із сумою нарахованого податку.Все уточнити можна набагато простіше, звернувшись до податкового органу за місцем реєстрації з оригіналами документів на право власності на нерухомість.У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і вручає йому нове податкове повідомлення-рішення.В управлінні податкових сервісів ГУ ДПС у Львівській області повідомили, що кількість реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) на Львівщині зросла в 2,8 раза за останні три роки (на 01.05.2021 року на обліку перебувало 19814, на 01.01.2024 – 54083 РРО, на 01.05.2024 – 56381 РРО). При цьому відбулося значне зростання кількості зареєстрованих програмних РРО (далі – ПРРО) з 1844 на 01.05.2021 до 39757 на 01.05.2024 або майже в 22 рази. З початку 2024 року кількість ПРРО зросла на 2664 або на 7,2% (з 37093 до 39757 ПРРО).Станом на 01.05.2024 в ГУ ДПС у Львівській області на обліку перебувало 56381 РРО, з них ПРРО – 71 % від загальної кількості.З початку року фахівцями податкової служби надано 1,6 тис адмінпослугУпродовж січня – квітня 2024 року працівниками Золочівської ДПІ надано платникам 1582 адміністративні послуги, з них 762 в електронній формі. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис у коментарях для ЗМІ.Серед основних послуг: видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО – 663, надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 342 та надання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків - 114. Крім цього, зареєстровано 45 книг обліку розрахункових операцій, 17 касових апаратів та прийнято 99 заяв щодо реєстрації платника єдиного податку.Також фахівцями ДПІ надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, подання звітності в електронному вигляді, зокрема, декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки.Зазначено, що фізичні особи, які мають право на отримання податкової знижки за 2023 рік, повинні подати декларацію до 31 грудня поточного року. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу. Декларацію можна подати в електронному вигляді через мобільний застосунок «Моя податкова» чи Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua) з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.Золочівська ДПІ нагадує, що при зміні адреси реєстрації, фізичні особи зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних. Форму заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ( ф. №5ДР та Заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та номером паспорта ( ф. №5ДРП), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 №822. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до Державної податкової інспекції за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до ДПІ за новим місцем проживання.Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якої ДПІ. Водночас повідомляємо, що Заяву за формою №5ДР можна подати в електронній формі через Електронний кабінет платника чи мобільний за стосунок «Моя податкова».Слід пам’ятати, що заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.Фахівцями Золочівської ДПІ проведено чергову зустріч з платниками щодо змін у податковому законодавстві та застосування електронних сервісів ДПС.В ході заходу обговорені питання своєчасності та повноти сплати податків, дотримання вимог трудового законодавства та функціонування електронних сервісів ДПС, а саме: мобільного застосунку «Моя податкова» та Електронний кабінет платника. Проінформовано про зміни до Податкового кодексу, внесені Законом України від 23.02.2024 №3603-ІХ, зокрема, щодо права платника податків взаємодіяти з контролюючим органом у режимі відеоконференції під час розгляду матеріалів скарг, зміни в способах подання документів для добровільної реєстрації платником ПДВ, обрання спрощеної системи оподаткування, включення до реєстру неприбуткових установ та організацій.Також податківці нагадали про можливість реалізувати своє право на податкову знижку, необхідність погашення податкового боргу, правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків та інше.У разі несправності програмного реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання необхідно встановити вид несправності та:- якщо несправність пов’язана з порушенням роботи програмного забезпечення (далі – ПЗ), то слід оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни;- якщо виявлена несправність (пошкодження) самого пристрою - слід подати Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (J/F 1316701) (додаток 2 до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» з позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати Заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (за ідентифікатором форми J/F 1316605) з позначкою про відновлення роботи;- якщо пристрій викрадено/втрачено, - слід подати Повідомлення за ф. № 2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому випадку реєстрація викраденого/втраченого ПРРО скасовується. Для відновлення проведення розрахункових операцій необхідно зареєструвати новий ПРРО, якому у встановленому порядку буде присвоєно фіскальний номер.Відповідно до ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 ПКУ.Громадяни, для реалізації права на податкову знижку, мають подати до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи. При цьому, на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку. Одним із таких підтверджуючих документів є довідка про доходи платника. Враховуючи те, що форму довідки про доходи не затверджено жодним законодавчим документом, то така довідка надається у довільній формі. Проте, крім загальної інформації про фізичну особу (П. І. Б, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), в довідці обов’язково зазначається наступне:сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);розмір та сума податкової соціальної пільги;сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.Звертаємо увагу, що особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.