З 1 травня застосовується нова форма для податкової декларації з ПДВ

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що 01.04.2023 набрав чинності наказ Мінфіну України від 28.12.2022 № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», яким у новій редакції затверджено форми: податкової накладної, уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань, податкової декларації з ПДВ.Наказ № 463 передбачає застосування нових форм з:1 квітня 2023 року – для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які з вказаного періоду платники зобов’язанні реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (у тому числі і податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 01.04.2023 та не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних);з 1 травня 2023 року – для податкової декларації з податку на додану вартість, тобто яка подається починаючи із звітного (податкового) періоду за квітень 2023 року.Також, з 1 травня 2023 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.Звертаємо увагу, що в ГУ ДПС у Львівській області працюють «гарячі лінії» з питань податкових ризиків, реєстрації ПН/РК в ЄРПН для юридичних осіб:(032)2973401, (032)2973116, (032)2973201, (032)2973304, (032)2973234, (032)2973327, (032)2973694, (032)2973681, (032)8194415.Для зручності та допомоги платникам податків при складанні звітності ДПС України розробила відеоролик «Складання і заповнення таблиці 2 Додатка 5 до декларації з податку на додану вартість».У відеоролику надано роз'яснення щодо декларування пільгових операцій (зокрема, послуг охорони здоровʼя), їх відображення в декларації, в додатку 5 та наведено покрокове заповнення таблиці 2 додатку.Також на прикладі окремих платників акцентовано увагу на найбільш поширені помилки у заповненні Додатка 5.Переглянути відеоролик можна за посиланнямhttps://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/9411.html.ДПС України повідомляє, що відповідно до підпункту 392.5.5 пункту 392.5 статті 392 Податкового кодексу, фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов'язана повідомляти контролюючий орган про зміни статусу контролюючих осіб у КІК.Як заповнити та подати таке повідомлення можна дізнатися, переглянувши відеоролик.Раніше вже детально знайомилися з контрольованими іноземними компаніями (КІК), контролюючими особами цих компаній та необхідністю подання повідомлення контролюючих органів про зміни статусу контролюючих осіб у КІК.Працювати за трудовим договором – вигідно!З моменту укладення трудового договору ви – найманий працівник, який має трудові права й соціальні гарантії.У разі хвороби ви все одно отримуєте зарплату.За кожного задекларованого працівника роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Це ваша гарантія на випадок хвороби, нещасного випадку, пов’язаного з роботою, чи професійного захворювання.У разі втрати працездатності ви отримаєте грошові виплати, які компенсують вам втрату заробітку через хворобу.Сплата ЄСВ лише з частини заробітної плати значно зменшує розмір допомоги. Якщо ваша праця офіційно не оформлена, на допомогу годі розраховувати. Хіба що роботодавець виплатить її з власної волі.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що ДПС України на вебпорталі за посиланням:https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html розміщено оновлений Довідник типів об'єктів оподаткування, який налічує 451 об’єкт оподаткування.Нагадуємо, Повідомлення про об'єкти оподаткування чи об'єкти, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадять діяльність за формою № 20-ОПП суб’єкти господарювання подають протягом 10-ти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку відповідно до п. 8.4 Наказу Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» із змінами та доповненнями.Тип об'єкта оподаткування слід вказувати в колонці 3 табличної частини форми № 20-ОПП.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що доходом для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.До доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату отримання такого доходу.Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).Таким чином, для фізичної особи – підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України.Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання.Крім цього слід зазначити, якщо кошти, отримані від нерезидента, зараховані на рахунок, відкритий в іноземному банку, а не на рахунок для здійснення підприємницької діяльності у банку в Україні, то такі кошти не включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, але оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків – фізичних осіб.Нещодавно в Золочівській ДПІ проведено практикуми для платників з питань подання податкової звітності та новацій законодавства.Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо особливостей заповнення податкових декларацій, акцентовано увагу на своєчасності сплати податків, легалізації трудових відносин, застосуванні касових апаратів та перевагах звітування в онлайн режимі.Крім цього, поінформовано про нові правила заповнення платіжок для сплати податків, затверджені наказом Мінфіну України від 22.03.2023 № 148, про зміну строків зберігання первинних документів, внесених Законом України від 20.03.2023 №2970-ІХ.Також зазначено, що завершилась щорічна кампанія декларування громадянами минулорічних доходів, однак, до кінця цього року можна скористатись правом на податкову знижку.Золочівська ДПІ нагадує, що включення до Реєстру волонтерів осіб, які здійснюють волонтерську діяльність, визначена Законом України від 16.11.2022 № 2757-ІХ та здійснюється на підставі заяви, поданої до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі.Подання заяви в електронній формі за допомогою Електронного кабінету можливе у режимі «Заява до Реєстру волонтерів» у ЕК «Для громадян» або у «Введення звітності» режиму «Додатково». Для цього потрібно:- пройти ідентифікацію,- увійти до особистого кабінету,- обрати режим «Заява до Реєстру волонтерів» у ЕК «Для громадян»або- заповнити форму F1308302 у «Введення звітності» з режиму «Додатково»,- підписати та надіслати заяву до контролюючого органу.Довідково: в інформаційному листі ДПС України №8/2022 (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/640734.html) розглянуті питання щодо провадження волонтерської діяльності платниками податків - фізичними особами, а саме оподаткування ПДФО і військовим збором коштів, які надходять на розрахунковий рахунок волонтера, витрати та їх документальне підтвердження, звітність тощо.Платник податків (фізична особа) в особистому кабінеті може сплатити податок, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем.Для сплати через Електронний кабінет- у меню «Стан розрахунків з бюджетом»- обрати податок (платіж),- сканувати QR-код,- підтвердити операціюабо- обрати одну із платіжних систем,- вказати реквізити платіжної карти,- підтвердити операцію.Платіжне доручення автоматично заповнюється на підставі облікових даних платника та відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету.Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”.Відповідно до ст.166 п.166.3 Податкового кодексу подати декларацію з метою отримання податкової знижки на навчання мають право громадяни, які понесли витрати на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно - технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.Тобто, право на отримання податкової знижки мають платники податку та/або члени сім’ї першого ступеня спорідненості (батьки, чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені).Якщо за навчання студента сплатили особи, які не є членами його сім’ї першого ступеня споріднення (дід, баба та інші особи), вони не мають права на податкову знижку.Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.Золочівська ДПІ нагадує, наказом Мінфіну України від 22.03.2023 № 148 затверджено порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати податкових, митних, інших платежів, який набрав чинності з 1 квітня 2023 року.Зазначеним документом встановлено, що платники під час сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску з 01 липня 2023 року використовують виключно структурований формат реквізиту «Призначення платежу», який включає заповнення тільки двох обов’язкових полів, а саме «Код виду сплати» та «Додаткова інформація запису» ( за виключенням користувачів єдиного рахунку). До 1 липня 2023 року одночасно для всіх платників діятиме перехідний період, який надає можливість при сплаті податків, зборів, єдиного внеску використовувати старий формат реквізиту «Призначення платежу».