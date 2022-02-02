Новий сервіс ДПС для громадян

З 1 січня 2023 року триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2022 року. Для спрощення процедури декларування доходів для громадян Державною податковою службою України запроваджено новий сервіс – предзаповнення декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), який доступний в Електронному кабінеті.

Сервіс є оптимально простим та надає можливість:

- визначивши лише період звітного року – отримати з Державного реєстру фізичних осіб – платників податку (далі – Державний реєстр) інформацію про нараховані (виплачені) доходи та нараховані (перераховані) податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

- надавши відповіді на запитання в анкеті (щодо категорії платника та виду отриманого доходу) – отримати попередньо заповнену декларацію на підставі даних Державного реєстру та відповідні додатки до декларації;

- додати до декларації копії первинних документів як додатки до декларації;

- перевірити декларацію та у разі необхідності доповнити інформацію з автоматичним перерахунком податкових зобов’язань.

Сервіс функціонує для:

- громадян, які зобов’язані декларувати свої доходи;

- фізичних осіб – підприємців, які перебували на загальній системі оподаткування;

- осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Скористатися зазначеним сервісом також можуть особи, які заявляють право на податкову знижку.



Щодо подання нерезидентами спрощеної декларації з ПДВ

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01.04.2023 набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2022 року № 463, яким внесено зміни до Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість.

Спрощена податкова декларація з ПДВ за новою формою подається починаючи з 01 липня, тобто, за звітний (податковий) період – ІІ квартал 2023 року.

Також, починаючи з 01 липня 2023 року за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/662588.html.



До уваги фізичних осіб – платників єдиного податку!

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

При цьому ФОП – платники єдиного податку третьої групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності.

Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.

Звертаємо увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2022 № 447 внесені зміни до типової форми та порядку ведення, за якою здійснюється облік доходів і витрат підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість. Додаткові матеріали за посиланням:

https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/77906.html



Чи є акцизним складом приміщення або територія, на якій зберігається пальне для генераторів?

Головного управління ДПС у Львівській області повідомляє, що згідно з п. 47 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу зі змінами та доповненнями, внесеними Законом № 2836-ХІ від 13.12.2022, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування, в доповнення до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 цього кодексу, не є акцизним складом:

Приміщення або територія, у тому числі платника акцизного податку з реалізації пального, у кожному (на кожній) з яких загальна місткість розташованих ємностей для зберігання пального, яке використовується виключно для заправлення електрогенератор них установок, не перевищує 2 000 літрів;

Приміщення або територія, у тому числі платника акцизного податку з реалізації пального, у кожному (на кожній) з яких виконуються умови, визначені в абзаці другому цього пункту, то одночасно зберігається або реалізується пальне у споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно, отримане від виробників або особи, яка здійснила його розлив у таку тару.



Як заповнити реєстраційний номер декларації з плати за землю при повторному поданні уточненої декларації?

Інформація «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється» заповнюється платником при самостійному виправленні ним помилок за минулий податковий (звітний) період.

При цьому у графі «Реєстраційний номер декларації в контролюючому органі, яка уточнюється» податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – Декларація), зазначається номер за яким було зареєстровано в контролюючому органі декларацію, показники якої уточнюються (виправляються) – останню подану Декларацію за відповідний податковий період, що уточнюється, по відповідній території територіальної громади.

Платник податків може знайти реєстраційний номер у контролюючому органі, до якого подана Декларація, в меню «Перегляд звітності» приватної частини Електронного кабінету, яке надає можливість перегляду раніше поданої податкової звітності до контролюючого органу незалежно від способу її подання, включаючи звітність, подану на паперових носіях до центрів обслуговування платників податків.



Доходи від надання майна в оренду підлягають декларуванню

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи у платників податків виникає при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам. Тобто, якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або підприємець, то податковим агентом є саме орендатор. Він і повинен утримати та перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотків. Якщо ж нерухомість здається громадянину, то задекларувати дохід і сплатити ПДФО, військовий збір повинна фізична особа- орендодавець.

Нагадуємо, кампанія декларування минулорічних доходів громадян триватиме до 1 травня 2023 року.

Декларації про майновий стан і доходи громадяни повинні подавати до ДПІ за місцем своєї податкової адреси. З 01.01.2023 введено в дію нову форму податкової декларації, яка затверджена наказом МФ України від 17.05.2022 №143. На допомогу громадянам ДПС України розробила довідник щодо правил декларування доходів за 2022 рік, яким можна скористатись за посиланням https://tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2023.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

