Право платника єдиного податку першої або другої групи не сплачувати ЄП

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок.

Надане ПКУ платникам єдиного податку першої та другої груп право не сплачувати єдиний податок у період з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України за власним бажанням може бути використане платниками єдиного податку за весь період або використане частково (за окремі місяці).

Фізичні особи – платники єдиного податку першої та другої груп, які не сплачували єдиний податок під час воєнного стану, в податковій декларації платника єдиного податку (у разі виникнення обов’язку щодо подання податкової декларації платника єдиного податку) відображають відсутність щомісячних авансових внесків єдиного податку за відповідний податковий (звітний) період.

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

Подана таким платником податкова декларація платника єдиного податку в індивідуальному порядку (на рівні територіального органу ДПС) може бути підставою для внесення відповідних змін до його інтегрованої картки платника, яка відображає стан розрахунків з місцевим бюджетом по єдиному податку.

Одночасно повідомляємо, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.



Транспортний податок: які транспортні засоби є обʼєктом оподаткування

Відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року, виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року Мінекономіки на своєму офіційному вебсайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – Перелік об’єктів оподаткування), який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

Перелік об’єктів оподаткування поточного податкового (звітного) року розміщено на вебсайті Мінекономіки (www.me.gov.ua), який включає 230 моделей легкових автомобілів, що є об’єктами оподаткування транспортним податком у поточному податковому (звітному) періоді – 2023 році.



Відображення нарахувань МПЗ за 2022 рік в податковій декларації

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що розрахунок МПЗ за 2022 рік подається як додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи на 2023 рік.

Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578, яким затверджено форми податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, внесено зміни, зокрема, доповнено додатком 3, який дозволяє відобразити розрахунок мінімального зобов’язання за податковий (звітний) рік.

Відповідно до затвердженої форми податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи Додаток 3 є невід’ємною частиною податкової декларації, тому такий додаток подається як до загальної, так і до звітних декларацій.

Згідно з затвердженою формою податкової декларації платника єдиного податку позитивне значення МПЗ, розраховане у додатку 3, переноситься до рядка 4 графи 7 та сумується з податковими зобов’язаннями за І квартал. Загальні податкові зобов’язання за І квартал підлягають сплаті протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу.



Майже 5 млрд грн єдиного внеску надійшло до соціальних фондів від платників Львівщини

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що у січні-лютому 2023 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 4638,2 млн грн, що на 1841,1 млн грн, або на 65,8% більше, ніж в порівнянні із відповідним періодом минулого року.

Упродовж лютого 2023 року фактичні надходження єдиного внеску становили 2468,7 млн грн, що на 897,3 млн грн, або на 57,1% більше, ніж торік.



Довідку про доходи можна отримати через Електронний кабінет

Золочівська ДПІ повідомляє, що фізична особа – платник податків може отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, скориставшись Електронним кабінетом ДПС (http://cabinet.tax.gov.ua). Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів.

Вкладка «Запит про суми виплачених доходів» режиму «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету надає можливість користувачу сформувати, підписати та надіслати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді.

Запит заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних платника податків.

Відповідь на запит (Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді) можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» або у вкладці «Запит про суми виплачених доходів» режиму «ЕК для громадян» переглянути Відповідь № 2, сформовану на поданий Запит.

Скористатися цією послугою можуть всі без виключення громадяни, а також державні службовці або члени їх сімей при поданні щорічної декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



З 1 квітня платники ПДВ зобов’язані реєструвати в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування за новою формою

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.12. 2022 № 463 у новій редакції, затверджено форми податкової накладної, податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Так з 1 квітня 2023 року платники зобов’язані реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних за новою формою, в тому числі і податкові накладні та розрахунки коригування кількісних та вартісних показників до таких накладних, які складені до 1.04.2023 та не зареєстровані в ЄРПН.

З 1 травня 2023 року податкову декларацію з податку на додану вартість необхідно подавати за новою формою, починаючи із звітного (податкового) періоду за квітень 2023 року.

Також, починаючи з 1 травня 2023 року, за новою формою подається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.



Декларування доходів громадян - 2023

В Золочівській ДПІ відбувся черговий сеанс телефонного зв`язку «гаряча лінія» на тему: «Декларування доходів громадян - 2023». На питання платників відповідав керівник інспекції Денис Роман.

Під час спілкування з додзвонювачами надані роз’яснення стосовно декларування доходів, отриманих від оренди майна іншій фізичній особі; доходів від операцій з продажу рухомого та нерухомого майна; спадщини та іноземних доходів. Запропоновано скористатися Електронним кабінетом та подати декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді. Нагадуємо, дохід, отриманий від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року:

- одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб;

- другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

- третього та наступного об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, оподатковується за ставкою 18%.

Крім того, дохід від продажу протягом звітного (податкового) року другого та наступних продажів легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%.

Граничний термін для платників, які зобов’язані подавати таку декларацію – 01 травня 2023 року, для отримання податкової знижки – до 31 грудня.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

