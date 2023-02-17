Щодо застосування знижених розмірів штрафних санкцій за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 12.01.2023 № 2876-IX внесено зміни до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу та доповнено пунктами 89 та 90, якими на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, збільшено граничні строки реєстрації ПН/РК до ПН у ЄРПН, встановлені пунктом 201.10 статті 201 Кодексу, та зменшено розміри штрафів за їх порушення, які встановлено пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу.

Відповідно строки реєстрації в ЄРПН застосовуються до ПН/РК, граничний термін реєстрації в ЄРПН яких припадає на період з дати набрання чинності Законом № 2876-ІХ (тобто з датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року) та становлять:

- для ПН/РК, складених з 01 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до 05 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

- для ПН/РК, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 18 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

- для РК, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача – платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, – протягом 18 календарних днів з дня отримання такого РК до ПН отримувачем (покупцем).

Відповідно до пункту 90 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу штраф за порушення платником податку граничних строків реєстрації ПН/РК у ЄРПН, передбачених пунктом 89 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, встановлюється у таких розмірах:

до 15 календарних днів – 2 % суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК;

від 16 до 30 календарних днів – 5 % такої суми ПДВ;

від 31 до 60 календарних днів – 10 % такої суми ПДВ;

від 61 до 365 календарних днів – 15 % такої суми ПДВ;

на 366 і більше календарних днів – 25 % такої суми ПДВ.

Тобто штрафи у розмірах, встановлених пунктом 90 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, застосовуються у разі порушення платником податку передбачених пунктом 89 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу граничних строків реєстрації ПН/РК у ЄРПН із датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року.

При цьому порушення платником податку граничних строків реєстрації ПН/РК у ЄРПН, які припадають на період до дати набрання чинності Законом № 2876-ІХ (тобто застосовується до ПН/РК з датою складання не пізніше 15 січня 2023 року включно), тягне за собою накладання на такого платника податку штрафу у розмірах, встановлених пунктом 1201.1 статті 1201 Кодексу.



На понад 50 відсотків збільшилися у січні – лютому 2023 року надходження до місцевих бюджетів Львівської області з податку на доходи фізичних осіб

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що у січні-лютому 2023 року надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб становили близько 3,5 млрд грн. Це на понад 1,2 млрд грн, або понад 56 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Податок на доходи з фізичних осіб залишається одним із визначальних платежів місцевих бюджетів. Він становив близько 70 відсотків загальних надходжень від місцевих податків і зборів.

Загалом у січні-лютому 2023 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів становили близько 5 млрд гривень.



З початку року надходження акцизного податку від платників Львівщини до Держбюджету збільшились на понад 6 млн гривень

У січні-лютому 2023 року до загального фонду Державного бюджету України зібрано 20,8 млн грн. акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, що на 9,7 млн грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Майже 71 відс від усіх надходжень акцизного податку до Держбюджету становить акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів, якого упродовж січня-лютого 2023 року надійшло 14,7 млн грн, що на 6,3 млн грн. або на 75,8 відс. більше порівняно з минулим роком.

У лютому 2023 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 7,7 млн грн, що на 2,3 млн грн. або на 42,6 відс. більше доведених завдань, та на 3,3 млн грн. або на 70 відс. більше ніж за аналогічний звітний період минулого року.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!



У рамках кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування задекларовано активів на 8,8 млрд гривень

Державна податкова служба України повідомляє, що завершено кампанію одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

За підсумками кампанії задекларовано активів на загальну суму 8,8 млрд грн, сума одноразового збору склала 547,5 млн гривень.



Маєте інформацію про порушення – повідомити ДПС про це легко та просто

ДПС України постійно отримує інформацію про ймовірні факти порушень законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи.

Одним із джерел такої інформації є чат-бот ДПС «StopViolationBot» у месенджері Telegram.

За 6 місяців роботи чат-боту до ДПС надійшло понад 480 повідомлень про порушення суб’єктами господарювання законодавства, з яких 340 на сьогодні вже розглянуто, зокрема, проведені фактичні перевірки за адресами ймовірних порушень, а порушники понесуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

Переважна більшість таких повідомлень стосувалася здійснення громадянами діяльності без державної реєстрації, порушень порядку проведення розрахунків при продажу товарів у мережі Інтернет та незабезпечення можливості розрахунку в безготівковій формі.

Тож у разі, якщо ви володієте інформацією щодо:

незастосування РРО/ПРРО, невидачі фіскальних чеків;

відмови у розрахунку банківською карткою;

завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби;

неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;

здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, повідомити ДПС про такі факти легко та просто, лише перейшовши за посиланням:

Чат-бот ДПС «StopViolationBot»

Дякуємо кожному за активну громадянську позицію, сприяння у виявленні фактів незаконної діяльності.



Декларуємо доходи: як оподатковується спадщина

Золочівська ДПІ повідомляє, що порядок оподаткування спадщини регламентується ст.174 Податкового кодексу та залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.

Об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини (подарунок), що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, декларацію про майновий стан і доходи можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання такої декларації.

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується ПДФО за ставкою 5 та 18 відсотків зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору.

Податкову декларацію платникам необхідно подавати до податкового органу за місцем своєї податкової адреси до 1 травня 2023 року. Також звертаємо увагу, що громадяни мають можливість подати декларацію через Електронний кабінет платника.



З початку року надано понад 300 адміністративних послуг

Впродовж двох місяців 2023 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ надано платникам 375 адміністративних послуг, з них 44 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис.

Серед основних послуг: видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО - 298 та надання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків - 30. Крім цього, зареєстровано 21 книгу обліку розрахункових операцій, 6 касових апаратів та прийнято 67 заяв щодо реєстрації платника єдиного податку.

Також у ЦОП надаються інші послуги, зокрема надання консультацій щодо кампанії декларування доходів громадян, застосування права на податкову знижку, роз’яснень та проведення звірки про сплату майнових податків, функціонування електронних сервісів ДПС тощо. Суб’єкти господарювання та громадяни можуть попередньо записатись через мережу Інтернет у будь-який Цент обслуговування платників Львівщини для отримання адміністративних чи консультативних послуг, використавши електронну чергу: http://queue.qsolutions.com.ua:22102/.

Проінформовано, що кампанія декларування минулорічних доходів триватиме до 1 травня п.р. Податкові новини та іншу корисну інформацію платники можуть знайти на офіційній сторінці ДПС, у соціальній мережі Facebook та на Telegram - каналі.



Про переваги спілкування з контролюючими органами засобами електронного зв’язку

Впродовж тижня в Золочівській ДПІ проведено практикуми з платниками щодо практичного застосування норм податкового законодавства та використання електронних сервісів.

Під час заходів роз’яснено особливості подання звітності через Електронний кабінет, зокрема, декларації про майновий стан і доходи. У зв’язку з впровадженням нової форми декларації особлива увага приділяється заповненню додатків, а саме Ф4 щодо доходів від продажу протягом звітного року об’єктів нерухомого та/або рухомого майна та додатку МПЗ щодо розрахунку мінімального податкового зобов’язання, який розраховується підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами, на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь тощо.

Також наголошено на застосуванні РРО або ПРРО при здійсненні розрахункових операцій, дотриманні вимог трудового законодавства та своєчасності сплати податкових платежів.



Маєте інформацію про порушення – повідомити ДПС про це легко та просто

ДПС України постійно отримує інформацію про ймовірні факти порушень законодавства, контроль за яким здійснюють податкові органи.

Одним із джерел такої інформації є чат-бот ДПС «StopViolationBot» у месенджері Telegram.

За 6 місяців роботи чат-боту до ДПС надійшло понад 480 повідомлень про порушення суб’єктами господарювання законодавства, з яких 340 на сьогодні вже розглянуто, зокрема, проведені фактичні перевірки за адресами ймовірних порушень, а порушники понесуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

Переважна більшість таких повідомлень стосувалася здійснення громадянами діяльності без державної реєстрації, порушень порядку проведення розрахунків при продажу товарів у мережі Інтернет та незабезпечення можливості розрахунку в безготівковій формі.

Тож у разі, якщо ви володієте інформацією щодо:

незастосування РРО/ПРРО, невидачі фіскальних чеків;

відмови у розрахунку банківською карткою;

завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби;

неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;

здійснення господарської діяльності без державної реєстрації, повідомити ДПС про такі факти легко та просто, лише перейшовши за посиланням:

Чат-бот ДПС «StopViolationBot»

Дякуємо кожному за активну громадянську позицію, сприяння у виявленні фактів незаконної діяльності.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

