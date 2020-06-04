До уваги платників!

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з метою спрощення обслуговування платників запроваджені та функціонують електронні сервіси. Це дозволяє платникам податків уникнути зайвих витрат часу та отримати необхідну інформацію.

На сьогоднішній день суб’єкти господарювання та громадяни Львівщини можуть попередньо записатись через мережу Інтернет у будь-який Цент обслуговування платників для отримання адміністративних чи консультативних послуг, використавши електронну чергу. Цей електронний сервіс допоможе самостійно обрати дату та час візиту до ЦОП .

Записатись на чергу ОНЛАЙН для отримання послуг в Центрах обслуговування платників ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області можна за посиланням: http://queue.qsolutions.com.ua:22102/.



Закон України № 2888-ІХ: роз’яснення ДПС

ДПС України підготовлено Інформаційний лист № 2/2023 присвячено окремим змінам положень Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України від 12.01.2023 № 2888-ІХ, зокрема в частині обліку електронних гаманців та рахунків відкритих платникам податків небанківськими надавачами платіжних послуг, сплати податків електронними грошима та використання інших платіжних операцій.

Закон № 2888 набере чинності 1 квітня 2023 року.

У листі ви дізнаєтеся:

- про особливості сплати податків та зборів електронними грошима;

- які обмеження існують при сплаті електронними грошима податків і зборів;

- зміни щодо обліку рахунків платників податків, відкритих небанківськими надавачами платіжних послуг та електронних гаманців;

- зміни щодо повноважень контролюючих органів стосовно зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, відкритих небанківськими надавачами платіжних послуг, арешту та стягнення коштів тощо;

- особливості оподаткування деяких видів доходів та операцій податками на прибуток, додану вартість та доходи фізичних осіб.

Ознайомитися з інформаційним листом можна

https://tax.gov.ua/data/material/000/544/656891/InfoList2_2023.pdf



Порядок скасування реєстрації РРО у яких закінчилися строки експлуатації

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує суб`єктам підприємницької діяльності, які при розрахунках за готівку використовують реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО), що термін використання РРО становить не більше 7 років з моменту введення в експлуатацію, але не більше 9 років від дати випуску.

Відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР при використанні суб’єктом господарювання РРО, який вичерпав свій строк експлуатації, такий технологічний пристрій не може вважатися РРО .

Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Мінфіну України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями. У разі закінчення визначеного законодавством строку експлуатації РРО суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО заяву про скасування реєстрації РРО за ф. № 4-РРО за ідентифікатором форми J/F1313604.( додатку 4 до Порядку №547). Разом із заявою про скасування реєстрації суб’єктом господарювання надаєтся реєстраційне посвідчення.

У заяві про скасування реєстрації зазначається спосіб отримання довідки про скасування реєстрації РРО за ф. № 6-РРО, наведеною у додатку 6 до Порядку № 547 за ідентифікатором форми J/F1413702 поштою або безпосередньо в контролюючому органі або її копії (електронною поштою), в Електронному кабінеті.

Посадова особа контролюючого органу протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви про скасування реєстрації та реєстраційного посвідчення за наявності довідки про опломбування з відміткою про розпломбування РРО, надісланої ЦСО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО, або у разі прийняття рішення контролюючого органу про скасування реєстрації РРО проводить скасування реєстрації РРО шляхом внесення реєстраційного запису до інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання довідку про скасування реєстрації, що засвідчує скасування реєстрації РРО.



Кампанія декларування: види доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню

Золочівська ДПІ нагадує, що з 1 січня 2023 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2022 року. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2023 року громадяни, які отримали доходи, з яких у 2022 році не сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Відповідно до вимог Податкового кодексу обов’язковому декларуванню підлягають:

доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

доходи від продажу інвестиційних активів;

іноземні доходи.

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.



Щодо погодження довідки-розрахунку в електронній формі

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що довідка-розрахунок на виплату заробітної плати складається платником єдиного внеску за встановленою формою.

Контролюючі органи невідкладно погоджують довідку-розрахунок в електронній або паперовій формі, надану платником єдиного внеску.

Проте є умови коли довідку-розрахунок контролюючі органи можуть відмовити у разі:

невідповідності довідки-розрахунку у формі, визначеній у додатку 1 до Порядку № 291;

недостовірності викладеної в довідці-розрахунку інформації;

подання довідки-розрахунку до контролюючого органу не за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Один примірник погодженої довідки-розрахунку в паперовій формі надається обслуговуючому надавачу платіжних послуг, другий – контролюючому органу, третій – залишається у платника єдиного внеску.

Довідка-розрахунок в електронній формі надається платником єдиного внеску до обслуговуючого надавача платіжних послуг з дотриманням законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Довідка-розрахунок в електронній формі – документ, отриманий платником єдиного внеску в електронній формі через Електронний кабінет.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua , а також через вебпортал ДПС.

Меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету надає можливість платнику єдиного внеску надіслати до відповідного контролюючого органу належним чином оформлену довідку-розрахунок в електронній формі за ідентифікатором форми J1330001 (для юридичних осіб) або F1330001 (для фізичних осіб).

Після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка.

У першій квитанції електронного документа повідомляється про результати такої перевірки. У разі негативних результатів автоматизованої перевірки у першій квитанції повідомляється про неприйняття електронного документа із зазначенням причин, у такому випадку друга квитанція не формується. Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного документа.

Погоджена довідка-розрахунок в електронній формі (або відмова у погодженні) направляється контролюючим органом платнику єдиного внеску в Електронний кабінет





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

