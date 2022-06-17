Про зняття обмежень у проведенні документальних перевірок

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 24.11.2022 року набрав чинності Закон України від 03.11. 2022 № 2719-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу». Цим законом знято обмеження на проведення податковими органами документальних позапланових перевірок платників податків з підстав, визначених підпунктами 78.1.5 та 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу.

Зазначені зміни прийняті для можливості реалізації права платників податків на повноцінний, об'єктивний розгляд скарг (заперечень) та дослідження обставин, що не були досліджені під час оскаржуваної перевірки, і прийняття об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог чинного законодавства України за результатами перевірки ДПС документів, обов'язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної територіальними органами ДПС.

Слід відмітити, що мораторій на проведення документальних перевірок із зазначених підстав встановлено з 18 березня 2020 року у зв’язку із запровадженням Урядом на всій території України карантинних обмежень, спричинених коронавірусною хворобою (COVID-19).

Додатково інформуємо, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу.



[b]Дії платника, якщо при підписанні документу виникає помилка «Невірний пароль або ключ пошкоджено»[/b]

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, якщо при підписанні документу виникає помилка «Невірний пароль або ключ пошкоджено», то для усунення даної помилки необхідно перевірити:

- який ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки використовується першим (вірна послідовність підписів для податкової звітності: бухгалтер-директор-електронна печатка);

- правильність введення паролю, а саме: регістр вводу паролю, мову клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи);

- чи набраний пароль відповідає ключу, якій використовується (наприклад, пароль до ключа бухгалтера використовується тільки з ключем бухгалтера);

- чи змінювалось ім’я файлу особистого ключа (у разі зміни ім’я файлу особистий ключ буде пошкоджено, тому необхідно звернутися до відокремленого пункту реєстрації користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (далі – КН ЕДП ІДД ДПС), в якому отримували кваліфікований сертифікат, подати заяву на зміну статусу кваліфікованого сертифіката та новий комплект реєстраційних документів).

У разі, якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему необхідно звернутися до представництва КН ЕДП ІДД ДПС, в якому були отримані кваліфіковані сертифікати, подати заяву на скасування кваліфікованого сертифіката, згенерувати новий особистий ключ та отримати відповідні йому кваліфіковані сертифікати.

[b]Декларант має право уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій одноразовій (спеціальній) добровільній декларації[/b]

Золочівська ДПІ нагадує, що у період проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має право уточнити інформацію, зазначену у попередньо поданій декларації, виключно шляхом подання нової одноразової (спеціальної) добровільної декларації у порядку, визначеному цим підрозділом. При цьому попередньо подана декларація, інформація з якої уточнюється, вважається анульованою. Після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої одноразової (спеціальної) добровільної декларації виключно у випадках, передбачених підрозділом 9 прим. 4 розділу ХХ ПКУ.

У разі збільшення бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у новій одноразовій (спеціальній) добровільній декларації здійснюється доплата різниці між визначеною у новій одноразовій (спеціальній) добровільній декларації сумою збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування і сумою збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, сплаченою відповідно до попередньо поданої одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронній формі з урахуванням вимог, встановлених розділом II ПКУ, та особливостей, встановлених підрозділом 9 прим. 4 розділу ХХ Податкового кодексу.

[b]

До уваги користувачів РРО/ПРРО[/b]

Золочівська ДПІ повідомляє, що у зв’язку з військовою агресією рф суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з використанням реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій стикаються з проблемою відключення електроенергії та відсутності Інтернет зв’язку. Відтак нагадуємо, що на період тимчасового, не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії проведення розрахункових операцій здійснюється з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки або із застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО. Разом з тим, слід пам’ятати, що після відновлення постачання електроенергії всі розрахункові операції в обов’язковому порядку мають бути проведені через РРО.

Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/635173.html

[b]

Про новації законодавства на проведеній зустрічі[/b]

Днями, в Золочівській ДПІ під головуванням начальника інспекції Романа Дениса відбулась зустріч з представниками бізнес-спільноти району.

На початку заходу посадовець зазначив, що діяльність податкової служби спрямована на забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг, підвищення якості обслуговування громадян та бізнесу. Наголошено, що у ГУ ДПС у Львівській області функціонує комунікаційна податкова платформа, завдання якої активізувати діалог між податковою та платниками з метою оперативного надання відповідей на запити і звернення, вирішення інших питань.

В ході спілкування висвітлювались питання адміністрування податків, єдиного внеску та податкового контролю під час дії воєнного стану та дотримання вимог трудового законодавства.

Також звернуто увагу на обов’язковість застосування касових апаратів, на основні аспекти податкової амністії, права на податкову знижку та використання електронних сервісів ДПС.

На завершення заходу учасники отримали відповіді на проблемні питання, які їх цікавили.

[b]

Оподаткування ПДФО іноземних доходів [/b]

Законом України від 30.11. 2021 № 1914-IX внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема, п.п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 ПКУ викладено в новій редакції, відповідно до якої у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ, крім:

а) доходів, визначених п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, що оподатковуються за ставкою, визначеною п.п 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ;

б) прибутку від операцій з інвестиційними активами, що оподатковується в порядку, визначеному п. 170.2 ст. 170 ПКУ;

в) прибутку контрольованих іноземних компаній, що оподатковується в порядку, визначеному п. 170.13 ст. 170 ПКУ;

г) виплат у грошовій чи негрошовій формі у зв’язку з розподілом прибутку, або його частини, джерелом яких є утворення без статусу юридичної особи, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, що оподатковуються в порядку, визначеному п. 170.11 прим.1 ст. 170 ПКУ.







[bБуський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області[/b]