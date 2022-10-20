Щодо змін в оподаткуванні, які стосуються волонтерської діяльності

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що 3 вересня 2022 року набрав чинності Закон України від 15.08.2022 № 2520-ІХ , яким внесено зміни до ПКУ щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії рф проти України.

1. Врегульовано питання щодо звільнення від оподаткування коштів, які збиралися фізичною особою на свій особистий розрахунковий рахунок для виплати благодійної допомоги на користь платників податків, зазначених у п.п. «в» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Так, зазначені кошти не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків за умови, що під час реєстрації фізичної особи у Реєстрі волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, вказаний рахунок зазначається як рахунок з призначенням для здійснення благодійної діяльності (крім рахунків, що були закриті до 21 листопада 2013 року).

2. Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи:

– кошти або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі – волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність»;

– відшкодування неприбутковою організацією особі – волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до переліку, що передбачені ст. 11 «Закону України «Про волонтерську діяльність».

– за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки доходи у вигляді суми коштів чи безоплатно наданих товарів (послуг), що надані за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів платнику податків та членам його сім’ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави.



Протягом січня – жовтня 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 575,7 млрд гривень

Платники підтримують нашу державу у складний воєнний час, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки активній громадянській позиції наших платників держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, у січні – жовтні поточного року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 575,7 млрд грн. Це на 87,6 млрд грн, або на 17,9 відс. більше, ніж у січні – жовтні 2021 року.

Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 101,8 відс., додаткові надходження – 9,9 млрд гривень. Відшкодовано ПДВ на рахунки платників – 62,9 млрд гривень.

У жовтні 2022 року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становлять 42,4 млрд грн. Це на 3,8 млрд грн, або на 9,9 відс. більше, ніж у жовтні 2021 року. Відшкодовано ПДВ на рахунки платників – 10,9 млрд гривень.

Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!



До уваги осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам, які розташовані на митній території України

Державна податкова служба України звертає увагу, що триває компанія декларування платниками - нерезидентами, які надають електронні послуги на території України фізичним особам, до 9 листопада 2022 року, термін сплати задекларованих сум податку на додану вартість – до 9 грудня 2022 року.

За ІІІ квартал 2022 року вже подано декларації та сплачено до бюджету 12 058,2 тис. дол США і 1 628,3 тис. Євро.

ДПС України висловлює свою вдячність платникам податків нерезидентам, які у складний воєнний час підтримують нашу державу та сумлінно сплачують до бюджету податок на додану вартість.



Про закриття зміни при несправності ПРРО

Золочівська ДПІ нагадує, що в залежності від виду несправності ПРРО, суб’єкт господарювання для закриття зміни має зробити наступні дії. Якщо несправність у вигляді порушення роботи програмного забезпечення, то слід оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни. Якщо пристрій пошкоджено, то слід подати повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (J1316701) з позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати Заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316604) з позначкою про відновлення роботи. Якщо пристрій викрадено або втрачено, то слід подати повідомлення за ф. № 2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому випадку реєстрація ПРРО скасовується та потрібно повторно зареєструвати ПРРО, якому буде присвоєно інший фіскальний номер.



Про перегляд поданої звітності в Електронному кабінеті

Електронний кабінет платника створюється та функціонує за такими принципами, зокрема, здійснення автоматизованого внесення до журналу всіх дій (подій), що відбуваються в електронному кабінеті, включаючи фіксацію дати і часу відправлення, отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в Електронному кабінеті, за допомогою кваліфікованої електронної позначки часу. Платник податків стає суб’єктом електронного документообігу після надсилання до контролюючого органу першого будь-якого електронного документа у встановленому форматі з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155. Відтак, у приватній частині Електронного кабінету в залежності від типу платника (юридична особа, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин тощо) надається доступ, зокрема, до перегляду та друку раніше поданої звітності. Звертаємо увагу, що меню «Перегляд поданої звітності» надає користувачу Електронного кабінету можливість перегляду раніше поданої податкової, пенсійної та статистичної звітності до ДПС незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях до центрів обслуговування платників податків.



Податкова амністія: чи потрібно подавати до контролюючого органу одноразову добровільну декларацію з нульовими значеннями?

До 1 березня 2023 року триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів громадян, яка розпочалась 1 вересня 2021 року.

Декларація подається фізичною особою у випадку наявності у такої особи активів, які були придбані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування. Тобто, у разі відсутності таких активів подавати зазначену Декларацію з нульовими значеннями фізична особа не зобов’язана.

Інформаційні матеріалами з питань декларування розміщені на офіційному вебпорталі ДПС України у банері «Одноразове добровільне декларування»: https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/.



Про переваги подання звітності в електронній формі зазначили у податковій

Нещодавно працівники Золочівської ДПІ провели семінар - практикум для суб’єктів господарювання щодо порядку подання звітності в електронному вигляді та змін у податковому законодавстві.

В ході заходу надано роз'яснення порядку заповнення та подання декларації платника єдиного податку, об’єднаної звітності з ПДФО та єдиного внеску (4ДФ), надано практичну допомогу при формуванні звітних документів через Електронний кабінет платника. Також наголошено на перевагах використання програмних касових апаратів та зазначено податкові новації щодо адміністрування податків, єдиного внеску під час дії воєнного стану.

Крім цього, звернуто увагу на порядок декларування податкової знижки, одноразового добровільного декларування та терміни сплати податкових зобов’язань.







Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області