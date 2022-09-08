Закон №1914: визначення мінімального податкового зобов’язання для фізичних осіб

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи ГУ ДПС у Львівській області

Золочівська ДПІ нагадує, що Законом України від 30.11. 2021 № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» для платників податків – фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, введено поняття мінімального податкового зобов’язання (далі – МПЗ).Відповідно до п. 64 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового першим роком, за який визначається МПЗ, є 2022 рік.Платниками у частині МПЗ є резидент, який володіє та/або користується (орендує (суборендує), на умовах емфітевзису, постійно користується) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь (п.п. 162.1.1 прим. 1 п. 162.1 ст. 162 ПКУ).Підпунктом 170.14.3 п. 170.14 ст. 170 ПКУ встановлено, що визначення загального МПЗ фізичним особам, які не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, здійснюється контролюючими органами за податковою адресою таких осіб до 1 липня року, наступного за звітним.Платниками податку до бюджету сплачується лише позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.До загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів для платника податку – фізичної особи включаються: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції; земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь (п.п. 170.14.5 п. 170.14 ст. 170 ПКУ).Отже, вперше фізичні особи, які не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, отримують податкове повідомлення – рішення з детальним розрахунком суми річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, з 01.01.2023 по 01.07.2023.При несправності програмного реєстратора розрахункових операцій суб’єкту господарювання необхідно встановити вид несправності. Зокрема, якщо несправність у вигляді порушення роботи програмного забезпечення (далі – ПЗ), то слід оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни;- якщо несправність пристрою (пошкодження), то слід подати Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (J1316701) (додаток 2 до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну України від 23.06.2020 №317) з позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати Заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316604) (додаток 1 до Порядку) з позначкою про відновлення роботи;- якщо пристрій викрадено або втрачено, то слід подати Повідомлення за ф. №2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому випадку реєстрація ПРРО скасовується та потрібно повторно зареєструвати ПРРО, якому буде присвоєно інший фіскальний номер.Нарахування та сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування не здійснюються щодо певного виду активів. Зокрема, до таких активів фізичної особи як:- активи (крім визначених нижчепереліченими підпунктами 2 та 3) сумарна вартість яких не перевищує 400 тис. грн. станом на дату завершення періоду Декларування;- нерухоме майно, розташоване на території України, яке станом на дату завершення періоду Декларування належало фізичній особі на праві власності (у тому числі спільної сумісної або спільної часткової власності), що підтверджується даними відповідних державних реєстрів, в обсязі:а) об’єкти житлової нерухомості:квартира / квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 кв. м, або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;житловий будинок / житлові будинки, зареєстрований / зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м, або житловий будинок незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м, за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;б) об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будинки некомерційного призначення та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 кв. м;в) земельні ділянки, сукупний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України;- один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тис. куб. см та/або середньоринковою вартістю понад 400 тис. грн, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 куб. см, літака, гелікоптера, яхти, катера), право власності на який було зареєстровано відповідно до законодавства України станом на дату завершення періоду Декларування.Днями, в Золочівській ДПІ відбулась зустріч з платниками начальника інспекції Романа Дениса щодо змін у податковому законодавстві.Під час заходу обговорювались питання адміністрування податкових платежів під час дії воєнного стану, про оформлення трудових договорів з найманими працівниками та виплатою офіційної заробітної плати, зазначивши, що з 1 жовтня збільшився розмір мінімальної зарплати, а відтак – і розмір єдиного внеску. Звернуто увагу на порядок проведення звірки даних по майнових податках, на переваги використання програмних РРО, кампанію одноразового (спеціального) добровільного декларування активів громадян, яка триває до 1 березня 2023 року та можливості електронного спілкування з органами ДПС.Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє , що право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу.Платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, нарахованого у вигляді заробітної плати, зменшеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу України, фактично сплачені ним протягом звітного податкового року суми коштів, у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.При цьому, податкова знижка надається виключно за умови, що він та/або члени його сім’ї першого ступеня споріднення:- не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;- не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.Збір платежів до Державного бюджету за 9 місяців цього року по Львівщині порівняно з минулорічним періодом збільшився на 40 відсотків або майже на 5 млрд гривень. Загальна сума податків та зборів до держбюджету за 9 місяців цього року становить понад 17 млрд гривень.Майже 11 відс від усіх надходжень до Державного бюджету України становить збір податку на прибуток, якого з початку року надійшло до бюджету майже 1826 млн грн, що на 6,8 відс або на понад 116 млн грн більше порівняно із січнем-вереснем 2021 року.Протягом вересня 2022 року надійшло майже 29 млн грн податку на прибуток підприємств, що на понад 16 відс або на 4 млн грн більше порівняно із вереснем 2021 року.Майже 293 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами надійшло до місцевого бюджету з початку рокуУ січні - вересні 2022 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 292,6 млн гривень.У вересні 2022 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 29,5 млн гривень.Крім цього, за 9 місяців поточного року ГУ ДПС у Львівській області видано 11 094 ліцензій, зокрема з них понад 6 тис шт на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 5 тис шт тютюновими виробами тощо.З початку року податківцями надано понад 2 тисячі адміністративних послугВпродовж січня – вересня 2022 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ надано платникам 2104 адміністративних послуги, з них 256 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис.Зокрема, видано 1757 карток платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та 87 відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податкiв. Також прийнято 582 заяви щодо реєстрації платника єдиного податку і зареєстровано 117 книг обліку розрахункових операцій, 56 реєстраторів розрахункових операцій та 63 розрахункові книжки.Нагадуємо, що майже всі підприємці, які здійснюють розрахункові операції, зобов’язані використовувати РРО/ ПРРО незалежно від обсягу отриманого доходу та видів діяльності. Виключення встановлено лише для платників єдиного податку 1 групи. Замінити стандартний касовий апарат можна на програмний РРО, який встановлюють на комп'ютер, планшет або навіть смартфон.Для того щоб зареєструвати програмний РРО суб’єкту господарювання, необхідно перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись програмний РРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє податкову за ф. № 20-ОПП. Реєстрація програмного РРО здійснюється на підставі Заяви за формою № 1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку платника через Електронний кабінет. Після включення програмного РРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий програмний РРО може використовуватись суб’єктом господарювання.Ознайомитись з інформацією щодо застосування ПРРО, можна в банері «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/), який містить актуальну інформацію, включаючи посилання на нормативну базу, роз’яснення, відповіді на поширені запитання, покрокові відео інструкції.