Державна податкова служба інформує

Доходи військовослужбовців не будуть оподатковуватися військовим збором

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 9 червня вступив в дію Закон України від 19.06.2022 року № 2308-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану». Зокрема, на період дії воєнного стану не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців та працівників:

- Збройних Сил України;

- Національної гвардії України;

- правоохоронних органів;

- Служби Безпеки України;

- Служби зовнішньої розвідки України;

- Державної прикордонної служби України;

- Міністерства внутрішніх справ України (осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників);

- Управління державної охорони;

- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

- інших утворених відповідно до законів України формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії рф.



19 липня – граничний термін подання декларації про доходи фізичних осіб за 2021 рік

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що громадяни, які мають можливість виконувати податкові обов'язки та які на сьогодні не подали декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік, повинні не зволікати та подати декларацію не пізніше 19 липня 2022 року. Цей термін передбачений Законом України від 12.05.2022 № 2260-ІХ щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану»

Платники податків, які відповідно до норм Податкового кодексу зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та мають можливість виконувати свої податкові обов'язки щодо дотримання термінів подання звітності, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом України № 2260, за умови подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Для зручності платників податків запроваджено електронний сервіс в Електронному кабінеті (cabinet.tax.gov.ua) у розділі «ЕК для громадян» – «Податкова декларація про майновий стан і доходи», який надає можливість громадянам подати декларацію в електронному вигляді. Скористатись зазначеним сервісом зможуть особи, які ідентифіковані за особистим ключем, виданим кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.



Щодо яких активів не здійснюються нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування

Золочівська ДПІ нагадує, що триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування громадянами активів, які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

До активів, які вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори (тобто які можна не декларувати) відповідно до податкового законодавства належать:

– активи (крім нерухомості та транспортних засобів), сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень станом на дату завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування (тобто на 31 серпня 2022 року);

– квартира/квартири – загальна площа якої/яких не перевищує сукупно до 120кв.м, або майнові права на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

– житловий будинок/будинки, зареєстрований встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240кв.м;

– об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові будинки некомерційного призначення та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 кв.м;

– земельні ділянки – сукупний розмір яких по кожній окремій ділянці не перевищує норми безоплатної приватизації;

– один транспортний засіб особистого некомерційного використання (крім транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, легкового автомобіля з робочим об’ємом циліндрів двигуна не менше як 3 тисячі кубічних сантиметрів та/або середньоринковою вартістю понад 400 тисяч гривень, мотоцикла із робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 800 кубічних сантиметрів, літака, гелікоптера, яхти, катера).



Послідовність дій суб’єкта господарювання при реєстрації ПРРО

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати програмний РРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись касовий апарат, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу (повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП).

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій.

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Про сертифікати електронних підписів та/або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, суб’єкт господарювання повідомляє згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261).





Про переваги електронного звітування роз’яснили в податковій

Фахівці ЦОП Золочівської ДПІ продовжують надавати роз’яснення платникам про переваги подання звітності, заяв чи інших документів через електронні сервіси ДПС, змін у податковому законодавстві.

Нещодавно проведено черговий практикум з підприємцями щодо подання звітності платниками єдиного податку, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування на період дії воєнного стану. В ході заходу надано роз'яснення порядку заповнення та подання декларації платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 2 відсотки та надано практичну допомогу при формуванні звітних документів. Також наголошено на перевагах використання програмних касових апаратів. Проінформовано про особливості податкового адміністрування податків відповідно до Закону України від 12.05.2022 № 2260-ІХ, про своєчасне подання звітності за результатами кампанії декларування доходів громадян за 2021 рік.

На завершення заходу зазначено особливості одноразового добровільного декларування, застосування ставок збору з одноразового декларування, порядок подання одноразової декларації та терміни сплати податкових зобов’язань.



До уваги платників!

15 липня 2022 року з 10:00 до 11:00 в Золочівській ДПІ буде проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо оподаткування доходів громадян та змін у податковому законодавстві. На запитання платників відповідатиме начальник інспекції Роман Денис за телефоном: (265)7-10-34.







Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

