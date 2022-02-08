Державна податкова служба інформує

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває щорічна кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2021 році. Згідно вимог Податкового кодексу обов’язковому декларуванню підлягають:- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);- спадщина від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;- додаткове благо, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;- доходи від продажу інвестиційних активів; іноземні доходи.Податкову декларацію можна подати в електронній формі, скориставшись електронним сервісом ДПС Електронний кабінет, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна та сплати податків та зборів у строк 2022 року.Податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, необхідно сплатити до 1 серпня 2022 року.Золочівська ДПІ нагадує, що зі змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом від 3 червня 2021 року № 1525-IX щодо удосконалення порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам можна ознайомитися у інформаційному листі за посиланням https://tax.gov.ua/data/material/000/432/537580/InfoList26.pdfЗвідти дізнаєтесь:- що включає в себе термін «Електронні послуги»;- яка ставка податку застосовується до операцій з постачання нерезидентами електронних послуг;- хто вважається платником ПДВ за операціями з постачання електронних послуг;- як визначається місце постачання електронних послуг;- як відбуватиметься взаємодія особи-нерезидента з податковими органами в Україні;- за яких умов особа-нерезидент, яка постачає фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, зобовʼязана зареєструватися платником ПДВ тощо.Впродовж січня - червня 2022 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ надано платникам 1395 адміністративних послуг, з них 166 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис.Зокрема, видано 1184 картки платника податків про реєстраційний номер облікової картки з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зареєстровано 74 книги обліку розрахункових операцій, 44 реєстратори розрахункових операцій та 33 розрахункові книжки.Нагадуємо, з початку року майже всі підприємці, які здійснюють розрахункові операції, зобов’язані використовувати РРО/ ПРРО незалежно від обсягу отриманого доходу та видів діяльності. Виключення встановлено лише для платників єдиного податку 1 групи.Ознайомитись з інформацією щодо застосування ПРРО, можна в банері «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/), який містить актуальну інформацію, включаючи посилання на нормативну базу, роз’яснення, відповіді на поширені запитання, покрокові відео інструкції.Платники податків можуть звертатися до ЦОП за отриманням адміністративних послуг і консультаційної допомоги. Крім того, представники підприємництва та громадяни можуть скористатись Електронним кабінетом, це зручний та сучасний дистанційний формат спілкування та звітування.Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій.Операція «службова видача» використовується, у тому числі і для реєстрації суми готівки, яка видається держателям електронних платіжних засобів.У разі допущення помилок у сумах виданих коштів держателям електронних платіжних засобів скасування таких помилково проведених операцій слід здійснювати шляхом використання операції «службове внесення» на повну суму виданих коштів із складанням акту, що засвідчуватиме факт помилкової операції, суму та реквізити розрахункового документа.За інформацією пресслужби ДПС України, з початку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 3,7 млрд гривень. Сума задекларованого до сплати збору склала 225,1 млн гривень.Нагадуємо, що кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб завершується 1 вересня 2022 року.Закликаємо громадян не зволікати та скористатись можливістю легалізувати активи, з яких станом на 1 січня 2022 року не були сплачені податки.Який термін реєстрації ПН в ЄРПН за операціями, здійсненими в період лютий-травень 2022 року, платниками, у яких немає можливості виконувати такий обов’язок?Згідно змін, внесених Законом України від 12.05.2022 № 2260-ІХ до Податкового кодексу платники податків, які не мають можливості своєчасно виконувати податкові обов’язки, зобов’язані забезпечити в ЄРПН реєстрацію ПН/РК, складених за операціями, здійсненими за лютий-травень 2022 року, протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, з урахуванням положень Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених підпунктом 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, та переліку документів на підтвердження, які затверджені наказом Мінфіну України.