Державна податкова служба інформує

До уваги платників, які бажають обрати спрощену систему з особливостями оподаткування на період дії воєнного, надзвичайного стану

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 16 квітня набрав чинності Закон України від 01.04.2022 №2173-IX, яким внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема, скасовано обмеження щодо обсягу доходу для платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки.

Крім того, Закон надає можливість зареєструватись платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2 відсотки доходу поряд з суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібний продаж паливно-мастильними матеріалами в ємностях до 20 літрів, суб’єктам господарювання, які займаються роздрібною торгівлею підакцизними товарами, здійсненням видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення.



На офіційному вебпорталі ДПС України буде публікуватись інформація про фізичних осіб, котрі мають податковий борг

Відповідно до Закону України від 30.11.2021 № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» інформація про фізичних осіб, які мають податковий борг, буде публікуватись на офіційному вебпорталі ДПС України щомісяця.

В доступному форматі буде зазначено інформацію щодо:

- дати народження фізичної особи;

- прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);

- суми податкового боргу такої фізичної особи в розрізі платежів та відповідних територіальних органів ДПС із зазначенням їх керівників.

Для уникнення спорів передбачено, що контролюючий орган не несе відповідальності за можливі помилки у оприлюдненій інформації, які виникають з незалежних від податкових органів причин. Тому, у випадку коли платник податків зазначив неправильні реквізити у документах про сплату податків і зборів чи не виконав обов’язок щодо надання контролюючим органам інформації про зміну своїх даних чи даних про об’єкти оподаткування відповідальність покладено на самого платника.

Поряд з цим, Закон № 914 вніс зміни до законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних», відповідно до яких не може бути обмежено доступ до інформації про наявність у фізичної особи податкового боргу, а перелічена вище інформація, яка публікується на офіційному вебпорталі ДПС, не належить до інформації з обмеженим доступом.

Такі зміни запроваджено в зв’язку з тим, що на практиці мали місце випадки, коли платники податків-громадяни не отримували інформацію про виникнення у них податкового боргу (наприклад, з податку на майно), і фактично дізнавалися про це вже при застосуванні до них процедур стягнення.



Мобілізація ФОП-2022: податкові наслідки для підприємця

Відповідно до норм чинного законодавства, а саме п.25 підрозд. 10 р. ХХ Податкового кодексу, фізичні особи підприємці, які під час дії воєнного стану мобілізовані на військову службу до Збройних Сил України, звільнено від нарахування і сплати ПДФО та єдиного податку, а також від подання звітності.

Зауважимо, що звільнення стосується всіх ФОП й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і діє весь період їх військової служби та діє незалежно від наявності найманих працівників.

Звертаємо увагу, що підставами для такого звільнення є заява ФОП та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізований ФОП перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації, зазначені документи подають протягом 10 днів по закінченню його лікування (реабілітації).

Мобілізовані ФОП, які не використовують працю найманих працівників, на весь строк військової служби звільняються від нарахування та сплати ЄСВ "за себе" та від подання звітності (абз. 2 п. 92 р. VIII Закону про ЄСВ).



Щодо оподаткування ПДВ операцій з ввезення та постачання пального на період дії воєнного стану

Відповідно до п. 82 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними п.п. 215.3.4. п. 215.3 ст. 215 ПКУ, на які згідно з п. 40 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, а також нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою у розмірі 7 відсотків.

Не підлягають бюджетному відшкодуванню суми від’ємного значення, визначеного за відповідний звітний (податковий) період згідно з п. 200.1 ст. 200 ПКУ, до розрахунку якої включено суми податкового зобов’язання за операціями, що оподатковуються за ставкою, встановленою в абзаці першому п. 82 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Суми такого від’ємного значення, зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податковий) періоду.



Розширено перелік видів діяльності, при здійсненні яких, перехід на спрощену систему оподаткування 2% доходу заборонено

Законом України від 24.03.2022 №2142-IX внесено зміни до п.п.9.3 п. 9 підрозділу 2 розділі XX "Перехідні положення" Податкового кодексу. А саме: доповнено перелік видів діяльності, при здійсненні яких, перехід на спрощену систему оподаткування 2 заборонено, це імпорт автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.



Чи потрібно підприємцю після реєстрації в ЄДР за місцем проживання подавати до податкової за основним місцем обліку повідомлення за ф. № 20-ОПП?

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.

У разі, якщо місце проживання фізичної особи-підприємця є місцем, де провадиться підприємницька діяльність, або воно пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то такий платник повинен подати повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП протягом 10 робочих днів після реєстрації, до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.



В Золочівській ДПІ надано понад 500 адміністративних послуг

З початку 2022 року фахівцями Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ надано платникам 584 адміністративних послуги, з них 92 в електронній формі. Про це зазначив начальник податкової інспекції Роман Денис. Зокрема, видано 472 картки платника податків про реєстраційний номер облікової картки з ДРФО, зареєстровано 44 книги обліку розрахункових операцій та 27 реєстраторів розрахункових операцій.

Сервісне обслуговування платників податків, зокрема, надання адміністративних послуг, виконання інших функцій сервісного обслуговування здійснюється податковою службою незалежно від місця обліку платника податків.

Також звертаємо увагу, що відповідно до Закону України від 24.03.2022 № 2142, у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст.46 ПКУ, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Використовуйте можливості дистанційного зв’язку з податковою службою та користуйтесь електронними сервісами ДПС.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області