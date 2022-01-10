Закон № 1525: особливі випадки оподаткування е-послуг нерезидентів

Як змінюється обов’язок для суб’єктів господарювання щодо сплати податку на доходи нерезидента при здійсненні виплат нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами?

Золочівська ДПІ повідомляє, що Законом України від 03 червня 2021 року № 1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» скасовано з 01 січня 2022 року норму підпункту 141.4.6 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу, яка передбачала сплату 20 відсотків податку на доходи нерезидента за виробництво та/або розповсюдження реклами.

Такі операції з 01 січня 2022 року оподатковуються за загальними правилами для доходів, отриманих нерезидентом, із джерелом їх походження з України, згідно з вимогами п. п. 141.4.1 та 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

До 1 січня 2022 року резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/ або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.

Починаючи з 1 січня 2022 року резиденти, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи виплату доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами з джерелом його походження з України, керуються вимогами п. п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

Виплати нерезидентам за виробництво реклами можуть підпадати під визначення інших доходів від наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від нерезидента згідно з п. п. «к» п. п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

У такому випадку (якщо виплата згідно з умовами договору не підпадає під визначення інших підпунктів п. п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ), зазначені виплати не є об'єктом для утримання податку на доходи нерезидента.

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області