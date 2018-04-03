Податкова амністія: податковими органами не проводяться документальні перевірки щодо одноразових (спеціальних) добровільних декларацій

Золочівська ДПІ нагадує, що до 1 вересня 2022 року триває одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає камеральній перевірці у спеціальному порядку протягом 60 календарних днів, що настають за днем подання відповідної Декларації.

Метою проведення камеральної перевірки Декларації є виявлення арифметичних та логічних помилок. Тобто податковими органами не проводяться документальні перевірки.

Контролюючим органом не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, склад та обсяг яких перебуває у межах, які визначені положеннями Податкового кодексу та вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори.

Крім того, одноразові (спеціальні) добровільні декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах.



Які гарантії з боку держави для фізособи, яка скористалася податковою амністією?

Відповідно до норм Закону України №1539-IX декларанту держава гарантуватиме:

- звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства;

- неможливість відкриття кримінальних проваджень та вчинення слідчих дій за активами, зазначеними в спецдекларації чи відносно такої особи.

Також держава бере зобов’язання:

- не використовувати інформацію, що міститься в цій декларації для цілей розслідування та перевірок, не використовувати її як докази в кримінальних провадженнях стосовно декларанта;

- не розголошувати відомості, що містяться в спеціальних деклараціях та доданих до них документах.

Щоб отримати зазначені державні гарантії обов’язковою умовою буде сплата декларантом у повному обсязі суми збору за результатами поданої декларації.

Якщо кошти не надійдуть до бюджету, або надійдуть не в повному обсязі, то декларація буде вважатись неподаною, а державні гарантії не будуть поширюватись на таку особу та її активи.



Фіскалізація у деталях: ДПС підготувала відеороз’яснення

Золочівська ДПІ повідомляє, що ДПС України у рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії надає практичну інформаційну підтримку суб’єктам господарювання, зокрема, стосовно фіскалізації, яка відбулася з 1 січня 2022 року. Відеороз’яснення "Фіскалізація у деталях" розміщена за посиланням

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/instrukcii/8508.html

В цьому відео підприємці знайдуть відповіді на основні питання щодо розрахункових операцій.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервіс "InfoTAX”.



Торгівлю в сільській місцевості можна здійснювати без РРО

Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані платниками єдиного податку, можуть здійснювати роздрібну торгівлю на території села товарами (крім підакцизних товарів) без використання РРО та ПРРО. Але при цьому ФОП має зареєструвати Книгу обліку розрахункових операцій (КОРО) та Розрахункову книжку (РК) та видавати кожному покупцеві заповнені розрахункові квитанції з Розрахункової книжки.

Реєстрацію КОРО та РК можна здійснити он-лайн через Електронний кабінет платника на сайті ДПС України за адресою cabinet.tax.gov.ua, заповнивши Заяву про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки (форма F1311304).

Нагадуємо, на вебпорталі ДПС функціонує банер «Програмні РРО», в якому розміщена актуальна інформація щодо запровадження, реєстрації та застосування програмних РРО. Вона дозволить користувачам уникнути помилок при застосуванні РРО/ПРРО та невірного тлумачення законодавчих норм.

Також пропонуємо підписатися на сторінки ДПС:

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Деклараційна кампанія – 2022

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2021 році. Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- та в інших випадках передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи».



Про заповнення податкової звітності та новації законодавства роз`яснили податківці

Днями працівники Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ провели черговий практикум для підприємців - платників єдиного податку щодо подання звітності в електронному вигляді та змін у податковому законодавстві.

Під час заходу обговорено питання щодо заповнення та подання декларації платника єдиного податку, яка за звітний період рік подається разом з Додатком 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», зазначено порядок реєстрації РРО /ПРРО та порядок ведення товарних запасів. Також проінформували про зміни до податкового законодавства, внесені Законом України від 30.11.2021 № 1914, зокрема, встановлено, що підприємці, які надають послуги з надання доступу до мережі Інтернет, належать виключно до третьої групи платників єдиного податку.



Нагадали про кампанію одноразового декларування активів громадян, яка триватиме до 1 вересня 2022 року під час якої громадяни мають можливість легалізувати активи, з яких не були сплачені податки. При поданні добровільної декларації держава гарантуватиме захист від адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності за вчинені в минулому порушення податкового та валютного законодавства.

На завершення зустрічі повідомлено про розпочату кампанію декларування доходів громадян, отриманих у 2021 році та зазначено порядок заповнення оновленої форми декларації про майновий стан і доходи.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області