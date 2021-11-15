Про новації законодавста розповіли податківці

Нещодавно фахівцями Золочівської ДПІ проведено зустрічі в торговому домі «Надія» та Най край з підприємцями та відвідувачами щодо особливостей застосування касових апаратів та кампанії декларування доходів громадян.

Під час зустрічей доведено інформацію про порядок реєстрації РРО та програмних РРО, порядок ведення товарних запасів. Наголошено, що підприємець сам вирішує, який вид реєстратора використовувати – купувати апаратний РРО чи користуватись ПРРО, встановлюючи безкоштовне програмне забезпечення ДПС. Проінформовано про розпочату кампанію з 1 січня 2022 року щорічну кампанію декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зокрема,обов’язковому декларуванню підлягають:

– доходи , з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

– доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

– спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення; доходи від продажу інвестиційних активів; іноземні доходи.

Також податківці нагадали, що до 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування, під час якої громадяни мають можливість добровільно задекларувати активи, з яких раніше не були сплачені податки.

Запропоновано всім для більш детального ознайомлення із застосуванням касових апаратів, декларування доходів використовувати роз’яснювальні матеріали, які постійно розміщуються на офіційному сайті ГУ ДПС у Львівській області.



ДПС у смартфоні: зручний формат спілкування

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що окрім вебпорталу та Електронного кабінету інформацію з податкових питань можна отримувати у соціальній мережі Facebook, Youtube та telegram-каналі.

Офіційні сторінки Державної податкової служби України доступні у зручному форматі, де кожен користувач може переглядати новини та актуальні роз'яснення податкових новацій. Пропонуємо підписатися на сторінки ДПС:

–telegram-канал: https://t.me/tax_gov_ua;

–Faceboook: https://www.facebook.com/TaxUkraine;

– Youtube: https://www.youtube.com/TaxUkraine.

-Youtube канал ДПС у Львівській області

https://www.youtube.com/channel/UCJx2gXI4ir_BJs5UHn15d9w

Facebook: https://www.facebook.com/tax.lviv.



Як отримати ЕДП у Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС

Золочівська ДПІ нагадує, для отримання у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – Надавач) електронних довірчих послуг (далі – ЕДП) необхідно:

- ознайомитись з Регламентом Надавача (зі змінами) та умовами Договору про надання ЕДП;

- підготувати необхідні для отримання ЕДП документи, з переліком яких можливо ознайомитись у розділі «Отримання електронних довірчих послуг, у тому числі для програмних РРО» офіційного інформаційного ресурсу Надавача, обравши відповідну категорію (також можливо надати документи за допомогою функції «Шерінг» застосунку «Дія»);

- звернутися до обраного відокремленого пункту реєстрації (далі – ВПР) з оригіналами документів для ідентифікації користувача та передачі необхідних для реєстрації документів, у разі наявності відображення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон в застосунку «Дія», версії не нижче 2.0 – ідентифікація користувача та передача документів здійснюється за допомогою смартфону.

ВПР не надає послуги з копіювання, друку та заповнення реєстраційних карток, бланків та інших документів, а також не здійснює продаж або безоплатне надання захищених носіїв особистих ключів.



Щодо повторного (дистанційно) формування сертифікатів за електронним запитом онлайн

Для повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом необхідно зайти на офіційний інформаційний ресурс Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (https://acskidd.gov.ua).

У лівому меню вибрати «Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом».

Натиснути «За допомогою Користувача ЦСК».

«Зчитати діючий ключ».

Натиснути «Обрати» – вибираємо ключ «key-6.dat».

Вводимо пароль захисту ключа – «Зчитати».

Натиснути «Далі».

По замовчуванню створюється договір - натиснути «Підписати та надіслати».

Створено новий ключ «key-6.dat».

Вводимо пароль захисту ключа.

Підтвердити пароль захисту ключа.

Натиснути «Сформувати» – «Зберегти».

Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

- чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

- особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.



Про особливості застосування РРО/ПРРО при здійсненні окремих операцій

З 01.01.2022 року застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку ІІ-ІІІ групи при продажу товарів, робіт, послуг, у разі здійснення ними розрахункових операцій у розумінні Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Водночас частиною другою статті 664 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо з договору купівлі-продажу не випливає обов’язок продавця доставити товар або передати товар у його місцезнаходження, обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві.

Тобто, якщо споживач (клієнт) замовив товар на вебсайті продавця (Інтернет – магазин), не здійснював передоплату за замовлений товар, а доставка товару здійснюється службою доставки на підставі договору, відповідно до якого товар передається такій службі для доставки покупцю, то у такому випадку РРО та/або ПРРО застосовується службою доставки безпосередньо при отриманні нею коштів як оплати за товар та передачу товару покупцю. Продавець зобов’язаний вкласти у посилку видаткову накладну або інший супровідний документ, який буде свідчити про походження товару.

Разом з цим, за умови надання продавцем, як можливого способу оплати товарів покупцем, виключно реквізитів розрахункового рахунку, відкритого в установі банку, РРО/ПРРО таким продавцем також може не застосовуватись.



Кампанія одноразового декларування: щодо підтвердження активів, що розміщені за межами території України

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу декларант, який має намір скористатися одноразовим декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, протягом визначеного підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування має право добровільно подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію через Електронний кабінет платника.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до Декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України (п.п. 7.2 п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).



Нюанси застосування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування

Відповідно до п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази оподаткування, визначеної згідно з п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, таких ставок:

5 відс., як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відс. із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно;

9 відс., як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відс. із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно;

2,5 відс., як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відс. із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Крім того, відповідно до п. 19 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ установлено, що тимчасово з 01 вересня 2021 року по 01 березня 2022 року ставка Збору, визначена п.п. 8.2 п. 8 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, застосовується у розмірі 7 відсотків. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 9,5 відс. із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Таким чином, якщо фізична особа у межах добровільного декларування обрає сплату Збору трьома рівними частинами, то така особа застосовує альтернативну ставку збору в залежності від задекларованих об’єктів.

Звертаємо увагу, що у разі вибору декларантом ставки Збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата Збору здійснюється декларантом: першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової ї декларації; другого платежу – до 01 листопада 2023 року; третього платежу – до 01 листопада 2024 року.

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області