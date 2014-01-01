Актуальні питання започаткування власної справи вивчали у податковій

nus.in.ua, 21 грудня 2018, 15:09

Про особливості започаткування власної справи, права та обов`язки платника проінформував заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Буського управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Біль під час зустрічі з платниками Золочівщини.

На початку спілкування посадовець зазначив, що на сьогодні важливо, щоб платники були обізнані як з діючими нормами податкового законодавства, так і його новаціями. Тому, фахівці податкової служби використовують різноманітні методи доведення актуальної інформації до суб’єктів господарювання – під час зустрічей, тренінгів, підтримують в актуальному стані інформаційні стенди в Центрі обслуговування платників, доводять необхідну інформацію через веб-ресурси.

У рамках зустрічі платників ознайомлено з особливостями здійснення діяльності за загальною та спрощеною системами оподаткування: порядком реєстрації, умовами, ставками, термінами сплати податку та подання звітності. Роз`яснено питання щодо необхідності офіційного працевлаштування та його порядок, особливості нарахування заробітної плати та сплати податкових платежів.

На завершення заходу Андрій Біль акцентував увагу присутніх на функціонуванні електронних сервісів ДФС, пілотному проекті «Електронний чек» (або e-Receipt) та відповів на запитання присутніх.



Cектор організаційного забезпечення