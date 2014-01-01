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Власники нерухомості сплатили понад 500 тисяч гривень податку

nus.in.ua, 5 квітня 2018, 18:24
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Власники нерухомості сплатили понад 500 тисяч гривень податку

З початку року власники об'єктів нерухомого майна Золочівщини перерахували до місцевих бюджетів 530,3 тис.грн., що на 286,1тис.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Про це повідомив керівник Золочівського відділення Буської ОДПІ Роман Денис.

У 2018 році податок на нерухомість нараховуватиметься фізичним особам - власникам об’єктів нерухомості за звітний 2017 рік. Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 статті 266 Податкового кодексу надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня поточного року.

Власники нерухомості мають право звернутися до фіскальної служби за місцем реєстрації та провести звірку даних. Однак зробити це необхідно протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення, адже по завершенню цього терміну до моменту сплати податку буде нарахована пеня.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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