Телефонуйте на «гарячу лінію»

nus.in.ua, 2 лютого 2018, 15:00

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

05 лютого2018 року з 11.00 до 12.00 год. – «Актуальні питання оподаткування місцевих податків та рентних платежів». З платниками спілкуватиметься начальник відділу адміністрування та камеральних перевірок з екологічного податку та рентної плати, місцевих податків і зборів платників території обслуговування Буської ОДПІ Рибась С.О. Телефон «гарячої лінії» (03-265) 7-10-34;

14 лютого2018 року з 11.00 до 12.00 год. – «Порядок декларування доходів громадян, отриманих у 2017». На запитання платників відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Буської ОДПІ Новік Н.Б. Телефон «гарячої лінії» (03-265) 7-10-34,

21 лютого 2018 року з 11.00 до 12.00 год. – «Порядокдекларування доходів громадян, отриманих у 2017». На запитання платників відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Буської ОДПІ Кисіль Г.С. Телефон «гарячої лінії» (03-263) 2-14-20.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ