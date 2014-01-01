2 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Телефонуйте на «гарячу лінію»

nus.in.ua, 2 лютого 2018, 15:00
0
1
Роздрукувати
Телефонуйте на «гарячу лінію»

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

05 лютого2018 року з 11.00 до 12.00 год. – «Актуальні питання оподаткування місцевих податків та рентних платежів». З платниками спілкуватиметься начальник відділу адміністрування та камеральних перевірок з екологічного податку та рентної плати, місцевих податків і зборів платників території обслуговування Буської ОДПІ Рибась С.О. Телефон «гарячої лінії» (03-265) 7-10-34;

14 лютого2018 року з 11.00 до 12.00 год. – «Порядок декларування доходів громадян, отриманих у 2017». На запитання платників відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Буської ОДПІ Новік Н.Б. Телефон «гарячої лінії» (03-265) 7-10-34,

21 лютого 2018 року з 11.00 до 12.00 год. – «Порядокдекларування доходів громадян, отриманих у 2017». На запитання платників відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Буської ОДПІ Кисіль Г.С. Телефон «гарячої лінії» (03-263) 2-14-20.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Телефонуйте на «гарячі лінії»

Телефонуйте на «гарячі лінії»39

Телефонуйте на «гарячу лінію»

Телефонуйте на «гарячу лінію»74

Телефонуйте на «гарячу лінію»

Телефонуйте на «гарячу лінію»58

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.