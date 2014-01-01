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Які пільги передбачені законодавством при сплаті земельного податку громадянами?

nus.in.ua, 24 липня 2017, 16:18
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Які пільги передбачені законодавством при сплаті земельного податку громадянами?

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктом оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Податок фізособами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Згідно із Податковим кодексом від сплати податку звільняються :

інваліди першої і другої групи;

фізособи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізособи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звертаємо увагу, що фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо) після досягнення ними пенсійного віку, мають право на пільгу щодо сплати земельного податку. При цьому, фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми про надання пільги та документи, що посвідчують її право на пільгу (пенсійне посвідчення (за віком).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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