ДФС розробила рекомендації щодо застосування санкцій за порушення при здійсненні операцій з реалізації пального
Державна фіскальна служба України листом від 13.05.2017 № 11856/7/99-99-12-03-03-17 надала для використання у роботі Рекомендації щодо застосування санкцій за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а також неподання податкової звітності, інших санкцій в частині акцизного податку, притягнення до адміністративної відповідальності (далі – Рекомендації).
Рекомендації запроваджуються з метою забезпечення належного застосування штрафу за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку (п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН (ст. 1202 Кодексу), а також неподання податкової звітності, інших санкцій під час контролю за справлянням акцизного податку, притягнення до адміністративної відповідальності.
Податкові консультації щодо відповідальності платників податків за зазначені вище порушення застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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