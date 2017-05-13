ДФС розробила рекомендації щодо застосування санкцій за порушення при здійсненні операцій з реалізації пального

nus.in.ua, 2 червня 2017, 18:19

Державна фіскальна служба України листом від 13.05.2017 № 11856/7/99-99-12-03-03-17 надала для використання у роботі Рекомендації щодо застосування санкцій за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а також неподання податкової звітності, інших санкцій в частині акцизного податку, притягнення до адміністративної відповідальності (далі – Рекомендації).

Рекомендації запроваджуються з метою забезпечення належного застосування штрафу за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку (п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН (ст. 1202 Кодексу), а також неподання податкової звітності, інших санкцій під час контролю за справлянням акцизного податку, притягнення до адміністративної відповідальності.

Податкові консультації щодо відповідальності платників податків за зазначені вище порушення застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.