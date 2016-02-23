До уваги платників ПДВ!

nus.in.ua, 4 квітня 2017, 17:19

Буська ОДПІ нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2016 № 276 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», внесено зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість.

Подання податкової звітності за формою, яка враховує зазначені зміни, вперше здійснюється за звітний період березень 2017 року (граничний термін подання 20.04.2017), І квартал 2017 року (граничний термін подання 10.05.2017).

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами внесеними Наказом № 276, подається починаючи з 01 квітня 2017 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ