До уваги платників ПДВ!
Буська ОДПІ нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2016 № 276 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», внесено зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість.
Подання податкової звітності за формою, яка враховує зазначені зміни, вперше здійснюється за звітний період березень 2017 року (граничний термін подання 20.04.2017), І квартал 2017 року (граничний термін подання 10.05.2017).
Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами внесеними Наказом № 276, подається починаючи з 01 квітня 2017 року.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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