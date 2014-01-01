Які пенсії є об’єктом оподаткування ПДФО

nus.in.ua, 18 січня 2017, 11:05

Буська ОДПІ повідомляє, що підпунктом 164.2.19 п. 164.2 ст.164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми пенсій (у тому числі — сума їх індексацій, нарахована відповідно до закону), отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, у частині такого перевищення. Водночас зазначена норма не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Отже, впродовж 2017 року базою оподаткування для розрахунку податку на доходи фізичнихосіб та військового збору є сума пенсії, що перевищує 12470 гривень.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ