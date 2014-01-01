До уваги платників податків !

nus.in.ua, 12 грудня 2016, 18:34

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: « Нарахування та сплата акцизного податку, порядок заповнення звітності»:

- 14 грудня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Бродівського відділення Буської ОДПІ ( вул. Залізнична, 21, актовий зал ).

- 15 грудня 2016 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні головного офісу Буської ОДПІ (пл.900 річчя Буська, 1, актовий зал).

Телефонуйте на «гарячу лінію»

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань погашення податкового боргу:

- 14 грудня 2016 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься головний державний ревізор-інспектор Перемишлянського відділення Буської ОДПІ Мних С.В. Телефон «гарячої лінії» (263) 2-14-77,

- 15 грудня 2016 року з 11.00 до 12.00 год. з платниками спілкуватиметься головний державний ревізор-інспектор Золочівського відділення Буської ОДПІ Войтків О.В. Телефон «гарячої лінії» (265) 4-23-51.

Виїзний особистий прийом громадян

20 грудня 2016 року з 15.00 до 17.00 години в приміщенні Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області буде проводити виїзний особистий прийом громадян заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області Орест Дмитрович Вітик.

Попередній запис на прийом проводиться відповідальним працівником Буської ОДПІ до 16 листопада 2016 року в приміщенні відділення (м. Буськ, пл.900 річчя Буська, 1, кабінет № 20), або за телефоном (03-264) 3-06-12.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ