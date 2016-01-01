nus.in.ua, 22 листопада 2016, 18:08

У суботу, 19 листопада, у концертній залі Львівської обласної філармонії ім. С. Людкевича відбувся творчий звіт народної творчості Золочівщини «Мистецьке перевесло з колиски Маркіяна».

Я приїхала цього дня із золочівськими митцями у Львівську філармонію за півтори години до відповідального концерту. Остання репетиція. Строгі настанови директора Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Романа Берези. Здавалось, усі розгубились… Колективів багато. Хто і куди має йти, в які двері входити, виходити?

Але ось дзвінок і на сцені ведуча Марія Квас впевнено, наче ніколи й не хвилювалась, оголошує перший виступ – народна капела бандуристок «Червона калина» (керівник Ірина Варянко). Далі Золочівщину мистецьку представляли кращі аматорські колективи та виконавці: поет-пісняр Теодор Кукуруза, народний ансамбль танцю «Первоцвіт», народний ВІА «Зорепад», народний вокальний ансамбль НД с. Ясенівці, народний хор «Благовіст» НД с. Вороняки, народний ансамбль пісні і музики «Галицькі барви», народний жіночий вокальний ансамбль «Пори року», народний вокальний молодіжний ансамбль «Древо», духовий оркестр Навчального центру НГУ, фольклорний колектив «Луківчанка» НД с. Лука, ансамбль «Три настрої» Золочівської музичної школи, Тетяна Козловська, Оксана Квас, Ірина Лукаш, Тетяна Вітка, Микола Решітник, Зоряна Палоян, Роман Черепаха та інші таланти Маркіянового краю. Звітний концерт пройшов на одному подиху. Колиска Шашкевича – Золочівщина має насправді безліч талановитих людей.

А у фойє – виставка виробів народних умільців: коренепластика та дерев’яні скульптури Андрія Маркевича, картини Галини Гевко, гаварецька та шпиколоська кераміка, ковальство завідувача НД с. Вижняни Михайла Рудого, роботи гуртківців ЦДЮТ, професійного ліцею, працівників бібліотечної системи та інших золочівських талантів.

Вдало прозвітувавши, золочів‘яни повертались додому, наспівуючи українську пісню спокійно і зворушливо, після добре виконаної роботи.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА