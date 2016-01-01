ПРИКРАСИ ДЛЯ ВОЛОССЯ РУЧНОЇ РОБОТИ
Для довершеного образу ваших донечок я пропоную вашій увазі прикраси для волосся ручної роботи.
Виготовлення та індивідуальний підхід до кожного замовлення..
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Viber + 380638949561
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