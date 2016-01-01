Для довершеного образу ваших донечок я пропоную вашій увазі прикраси для волосся ручної роботи. Виготовлення та індивідуальний підхід до кожного замовлення.. Facebook https://www.facebook.com/groups/438274463435556/ Viber + 380638949561

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.