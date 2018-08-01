Продається квартира
ПРОДАЄТЬСЯ трикімнатна квартира на вул. Гайдамацькій у
Золочеві, площею 67 кв. м,
1-й поверх. Є два балкони, чистий світлий підвал зі стелажами, автономне
опалення. Ціна за домовленістю.
Тел. 096-14 14 057 (телефонувати лише у випадку правдивої зацікавленості).
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