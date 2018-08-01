Продається квартира

nus.in.ua, 18 серпня 2018, 11:53

ПРОДАЄТЬСЯ трикімнатна квартира на вул. Гайдамацькій у Золочеві, площею 67 кв. м, 1-й поверх. Є два балкони, чистий світлий підвал зі стелажами, автономне опалення. Ціна за домовленістю.

Тел. 096-14 14 057 (телефонувати лише у випадку правдивої зацікавленості).

