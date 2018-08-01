Юркеш. Рок-епатаж Party до Дня Народження Докер Пабу!

nus.in.ua, 14 серпня 2018, 11:32

23 серпня Докер паб запрошує всіх на рок-епатаж-вечірку разом з гуртом Yurcash / Юркеш, присвячену 16-й річниці головної рок-сцени Києва.



На гостей чекатиме розважальна програма від ведучого, подарунки, велком-дрінк та головний приз за кращий епатажний рок-образ!



Хедлайнером святкового концерту до Дня Народження закладу стане гурт Yurcash / Юркеш.



Гурт Yurcash / Юркеш Юрко Юрченко заснував у 2004 році.



Перший виступ YURCASH відбувся у рамках Всеукраїнського відбіркового конкурсу для участі в «Євробаченні-2005» на каналі УТ 1.



Популярність гурту принесла пісня «Мундіаль», кліп на яку з'явився перед стартом збірної України на чемпіонаті світу з футболу 2006 року. Того ж року у світ вийшов перший альбом «Ой», а вже через рік, у 2007-му – з’явився і другий під назвою «Менуети Тюльпани в целаФані».



Самі учасники гурту характеризують свій стиль, як «інтелігентно-інтелектуальний панк-рок з елементами гумору і сатири». Музиканти завзято експериментують майже з усіма відомими стилями музики. У творчості YURCASH намішано багато елементів: панк плюс мінімалізм, симфонічний рок, блюз, хардкор, і все це щедро приправлено фолком!



У кожній пісні гурту окремої уваги заслуговують тексти – є і над чим посміятись, і над чим задуматись.



Склад гурту YURCASH:

- Юрій-Yurcash Юрченко - (соліст, гітара, іоніка).

- Юрій-Kondrat Кондратюк - (гітара, бек-вокал).

- Юрій-Raff Захарчук - (барабани).

- Артур-Archibald Макєєв - (бас-гітара, бек-вокал).



Про своє дітище Юрко Юрченко говорить із властивим йому гумором - це "проект Юрка Юрченка, який вижив з розуму".



Те, що робить зараз YURCASH, і робив колись популярний серед українських тінейджерів співак Юрко Юрченко, - небо і земля. Новий імідж, новий репертуар, новий стиль - "Юркеш" успішно поєднав у собі в собі punk, folk, ska, blues, symphonic rock і навіть hardcore.



За 7 років група Юркеш встигла закрити і відкрити безліч фестивалів, випустити два студійні альбоми "Ой" і "Тюльпані в целафані", записати третій альбом (назва якого ще нікому невідома), зняти 7 відеокліпів. Крім того, Юрка Юрченка, соліста групи, змусили піти до Президента Україні і забрати нагороду Заслуженого артиста України.



До зустрічі на святковій вечірці у Докері 23 серпня!



Додаткова інформація та придбання квитків:

(044) 537-13-40

(050) 358-55-13



Квитки: https://goo.gl/iqqSNG



