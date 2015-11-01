ТЕРМІНОВО Продаються кошенята породи шотландський висловухий, є хлопчик та дівчинка, сіро-чорного окрасу, Навчені на лоток. Харчуються натуральними продуктами. Кошенята дуже активні і потішні. Тел. 067-9239478.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.