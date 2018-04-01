Паломництво в Меджугор’є з відпочинком на морі в Хорватії
Дати виїздів: 20.06, 30.06, 04.07, 08.07, 20.07, 31.07, 10.08, 19.08. Ціна від 130 євро (два дні на морі)
Дати виїздів: 21.07 по 31.07 11.08 по 21.08 Ціна 285 євро (5 днів на морі)
У вартість поїздки входить: переїзд комфортабельним автобусом єврокласу по всьому маршруту, супровід священика і керівника групи; проживання в готелі 3*,сніданки, обіди згідно з програмою.
Довідки за телефоном: 097-3256501
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