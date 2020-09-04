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18:24, 04 вересня 2020
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Щоб оте г.... не припливло в ОТГ, або Як війт село продавав

Щоб оте г.... не припливло в ОТГ, або Як війт село продавав
Gazeta
Фото: НУС
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