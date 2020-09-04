--- 18:24, 04 вересня 2020 3 0 Щоб оте г.... не припливло в ОТГ, або Як війт село продавав Gazeta Фото: НУС Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Щоб оте г.... не припливло в ОТГ, або Як війт село продавав 04.09.20, Новини Золочівщини Шпиколоси готуються до ювілею села 31.07.15, Новини Золочівщини Юні Гологірські майстрині 06.02.15, Новини Золочівщини Життя в селі починається з церкви та клубу 10.10.14, Новини Золочівщини