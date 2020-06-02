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17:27, 22 червня 2020
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На сьогодні на Золочівщині під початку пандемії 23 підтверджених випадки захворювання на COVID-19

На сьогодні на Золочівщині під початку пандемії 23 підтверджених випадки захворювання на COVID-19
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомляє Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, станом на 22.06.2020 року нових поступлень з підозрою на COVID-19 у Золочівському районі не надходило. За інформацією Золочівського міжрайонного відділу ДУ «ЛОЛЦМОЗ України» зафіксовано 2 нових випадки на захворювання COVID-19 у селі Словіта.
Загалом від початку пандемії у Золочівському районі підтверджених випадків на коронарівусну хворобу – 23, з них 2 – померлих, 9 - одужали, 6 – знаходяться на стаціонарному лікуванні у м. Львів, 6 громадян на самоізоляції. Контактні особи знаходяться на самоізоляції та очікують результатів ПЛР- обстеження.
Дотримуйтесь умов карантину і будьте здорові!
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